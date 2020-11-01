摩托罗拉 Moto G 5G 现身：搭载骁龙 750G 5G 处理器

IT之家 11 月 1 日消息 摩托罗拉在 7 月份发布了名为 Moto G 5G Plus 的新机，显然这意味着还会有标准版的 Moto G 5G。现在代号为 “Kiev”的 Moto 设备已经现身，据称该机就是 Moto G 5G。

据悉，Moto G 5G 将搭载新的骁龙 750G 芯片组，能够以比较低的价格提供 5G 支持，包括 mmWave 和 AI 噪点抑制，该处理器首发于小米 10T Lite。

其他据称 Moto G 5G 的规格包括 6.66 英寸，2400×1080 像素的 AMOLED 显示屏，5000 毫安时电池，6GB 内存和 128GB 可扩展存储空间。在摄像头方面，背面 Moto G 5G 主打三星 GM1 48MP 四摄，三星 S5K4H7 800 万像素长焦和 OmniVision OV02B10 200 万像素微距摄像头。在前面的是 OmniVision OV16A1Q 1600 万像素传感器。

IT之家了解到，Moto G 5G 将有一个专用的谷歌助理按钮，消息人士称，上述按钮不会出现在 Verizon 版本上。该机也支持 NFC，已知 “Kiev ”的型号包括 XT2113 -1, XT2113 -2, XT2113 -3 和 XT2113 -5，目前该机的具体上市时间还未知。