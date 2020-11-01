Redmi K30S 至尊纪念版今日首卖，全平台 1 分钟销量破 10 万台

IT之家 11 月 1 日消息 Redmi K30S 至尊纪念版将于今日 10 点正式首发开售，据 Redmi 红米手机官微消息，该机全平台 1 分钟销量破 10 万台。

Redmi K30S 至尊纪念版 8GB+128GB 版本到手价 2299 元，8GB+256GB 版本到手价 2499 元，支持 6 期免息。

IT之家了解到，Redmi K30S 至尊纪念版采用 6.67 英寸 LCD 屏幕，拥有 395 PPI 像素密度与 4096 级亮度调节，支持 144Hz 高刷新率与 7 档变速（30-144Hz 智能切换），针对全场景智能匹配刷新率，新增全场景 “纸质阅读模式”，还能够 360 度光感调节，搭配前置摄像头 3.8mm 超小开孔。

Redmi K30S 至尊纪念版搭载高通骁龙 865 处理器，拥有 LPDDR5 内存与 UFS 3.1 存储，配备立体声双扬声器与 X 轴线性马达，内置 5000mAh 大电池，支持 33W 疾速闪充、WiFi6 与双模 5G。

相机方面，Redmi K30S 至尊纪念版前置 2000 万像素摄像头，后置主摄为 6400 万像素的三摄相机模组，包括索尼 6400 万超清主摄、1300 万超广角镜头与微距镜头，支持 8K 电影、前后双景、魔法分身等玩法。

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