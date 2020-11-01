天猫双 11 竞争激烈，首小时 1100 万人涌入抢华为 Mate 40 Pro 和苹果 iPhone 12

今年天猫双 11，恰逢 iPhone12 和华为 Mate40 齐赶上，消费者的关注度极高。

昨晚天猫双 11 第一波销售开始，数据显示，在开始的第 1 小时，就一共有 1100 万人之多涌入天猫，他们分别奔向抢购华为的绝版麒麟手机，又或者是选择购买苹果 iPhone 各系列手机，其中有近 600 万人选择了华为，有近 500 万人选择了苹果 iPhone，最终还是华为先胜一局。

此前，华为发布了他的年度旗舰手机华为 Mate40 系列，取得圆满成功，不仅不到 24 小时就成为了天猫双 11 预售单品前 10，同时各个渠道预定火爆。同样苹果的 iPhone12 系列也是，在 10 月 16 日线上预售当晚，就出现因为海量用户疯抢情况导致官网一度出现宕机情况，天猫上更是连夜多次补货来满足消费者的抢购需求，可以用一机难求来形容，可见两台年度机皇的消费者热度之高，实在难分上下。

此外产品配置方面，华为 Mate40 手机均是全系搭载华为史上最强 5 纳米的麒麟 9000 系列芯片。目前市面上也仅仅只有 iPhone12 一款手机同样搭载 5 纳米制程工艺芯片的手机，两者在性能方面都堪称是地表最强手机。

昨晚天猫双 11 开始了第一波销售，顺理成章华为和苹果也成为了消费者最疯抢两款产品，第一局华为先胜。此外，今年天猫双 11 的第一波销售节奏是从 11 月 1 日开始，会持续 3 天一直到 11 月 3 日，之手第二波销售节奏是 11 月 11 日当天，届时再看两者最终战况又将会如何。

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