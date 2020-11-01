因遭受网络攻击导致客户资料泄密，万豪国际被罚 1840 万英镑

11 月 1 日消息，据外媒报道，英国隐私监管机构表示，已就喜达屋酒店及度假酒店国际集团遭受网络攻击，对万豪国际集团处以 1840 万英镑（2380 万美元）的罚款。

英国信息委员办公室（ICO）表示，一项调查发现万豪未能实施适当的技术或组织措施来保护其系统上处理的个人数据，该机构对该公司未能确保客户个人数据的安全而实施处罚。

今年 3 月 31 日，万豪国际集团发布公告，称约 520 万名客人的信息可能被泄露，包括姓名、地址、联系方式、偏好等。

这已经不是万豪首次大规模泄露客人的个人隐私。

早在 2018 年 11 月，万豪国际集团官方发布声明称，喜达屋旗下酒店的客房预订数据库被黑客入侵，在 2018 年 9 月 10 日或之前曾在该酒店预定的最多约 5 亿名客人的信息或被泄露。这些客人中约有 3.27 亿人的信息包括：姓名、邮寄地址、电话号码、电子邮件地址、护照号码、SPG 俱乐部账户信息、出生日期、性别、到达与离开信息、预定日期和通信偏好。对于某些客人而言，泄露的信息还包括支付卡号和支付卡有效期，但支付卡号已通过高级加密标准 (AES-128)加密。

上述消息公布后，万豪国际股价大跌 5.75%。当时万豪国际集团并表示已向相关执法部门报告此事件，并配合调查。

资料显示，2016 年美国连锁酒店运营商万豪国际集团以超 120 亿美金收购喜达屋酒店及度假村全球公司。