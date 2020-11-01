华为与索尼精选达成合作，将在智能音箱等设备接入 Hi-Res 曲库

11 月 1 日下午消息，在日前的 Mate40 系列国内发布会上，除了智能手机新品之外，华为还推出了华为 Sound 智能音箱。值得注意的是，索尼精选 Hi-Res 搭载华为音箱上线，这也是索尼首次在手机端之外为 IoT 提供音源。

华为 Sound 智能音箱的一大亮点就是音质。据悉，华为 Sound 与法国高端音响品牌帝瓦雷展开了深度技术合作，采用全套帝瓦雷声学扬声器结构设计，并由帝瓦雷专业调音。

另外，华为音乐还与 Hi-Res 流媒体音乐服务商索尼精选达成了合作，同步在华为 Sound 智能音箱系列上线了高解析度流媒体曲库。

索尼中国音乐事业部业务总监、索尼精选 Hi-Res 音乐主编 Yazaki 表示，华为音乐和索尼精选追求的目标、方向一致，就是为中国用户提供最好的音乐体验。另外，华为终端设备品质，如华为智能音箱 Sound 系列，和华为终端云服务提供的华为音乐等内容服务，为展现 Hi-Res 音乐的高品质提供了必要的硬件条件和内容平台。

华为消费者 BG 云服务全场景解决方案部部长伍斌表示，索尼 Hi-Res 精选曲库覆盖全球多个知名音乐厂牌，涵盖古典、爵士、流行等多个风格和流派，此次引入和合作给智能音箱内容提供了品质的支撑。对于用户来说，可以通过登录华为账号，在华为音乐 App 和智能音箱同时享受到索尼 Hi-Res 精选的高品音乐。

伍斌认为，对于用户来说，除了手机，智能音箱、智慧屏、车载解决方案都会是当前用户使用音乐的主要场景，音乐内容的全场景体验及生态是华为未来会主要推进的方向之一。华为会在智能音箱、智慧屏、车载解决方案等 1+8+N 设备上持续引入合作伙伴的音乐等高品质内容，为终端硬件设备提供丰富的内容支持。比如华为的 HMS for Car 会与高端豪华车品牌合作，华为会同步考虑将索尼等精品音乐内容等服务上线到更多的设备。