立省 229 元：微软 Microsoft 365 一年订阅个人版 249 元 / 家庭版 269 元

微软 Microsoft 365（原Office 365） 一年订阅版官网个人版定价398元、家庭版定价498元；现在大福龙数码天猫专营店针对Microsoft 365推出特惠活动，个人版订阅限时249元、家庭版订阅低至269元，相当于最高立省229元，点此购买。

此外，Office 2019家庭和学生版也有特惠活动，促销价699元，限时限量500元券，实付199元到手（微软官方零售价748元、相当于官方价打2.66折），点此购买。此外还有Office 2016家庭和学生版券后179元，相当于官方价打2.4折。

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高。



自2020年4月22日起，Office 365 现已无缝升级为 Microsoft 365，新服务旨在取代和增强Office 365，订阅价格保持不变。Microsoft 365的核心功能与Office 365一致，包括对Office应用的访问和OneDrive服务等，不过Microsoft 365也添加了许多新特性和新功能，比如新增了家庭安全（Family Safety）应用程序及消费者版Microsoft Teams。