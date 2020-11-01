因《赛博朋克 2077》跳票，《永恒空间 2》第二次宣布延期

IT之家11月1日消息 众所周知，《赛博朋克 2077》是一款面向次世代的顶级大作，被誉为 “史上最令人期待的游戏”，而此前多次因《赛博朋克 2077》延期而延期的《永恒空间 2》近日又一次无奈宣布跳票了。

▲ 图截于《永恒空间 2》官网

IT之家了解到，《永恒空间 2》是一款快节奏的单人太空射击游戏，融合了经典的 RPG 元素，具有高度探索性且提供大量战利品，目前口碑评价还算不错。

第一次跳票

《永恒空间 2》最初亮相于 2019 年的科隆游戏展，当时开发商 Rockfish 表示计划在 2020 年下半年推出 Steam 版本。但开发商没想到大作《赛博朋克 2077》的第一次延期（从 2020 年 4 月 16 日推迟到 9 月 17 日）正好卡在本作的发布时间节点上，遂决定延期。

“万众期待的大作《赛博朋克 2077》最近跳到了 9 月，再加上《先驱者》也将在 9 月发售（前有狼后有虎），这些游戏的玩家显然跟我们有大量重叠（我承认我们的游戏可能不比 3A 大作），因此正面和这两部科幻大作对抗是不明智的……”于是将游戏延期到了 2020 年 12 月。

第二次跳票

巧的是（万万没想到 ×2），先是今年六月 CDPR 宣布《赛博朋克 2077》推迟到 11 月 19 日，然后又在本周三宣布改期到 12 月 10 日，这无疑又跟《永恒空间 2》撞车了。

因此，Rockfish 最近双无奈地表示，《永恒空间 2》将继续跳票以再次规避《赛博朋克 2077》的正面冲突，“虽然玩家们可能会不高兴，但在与 evolution PR、Plan Of Attack 和 Swordfish PR 的朋友进行了磋商后，我们仍然决定将《永恒空间 2》Early Access 的发布时间推迟到（明年） 1 月份。”

题外话

此外，由于 CDPR 的《赛博朋克 2077》再次跳票，《流放之路》的 3.13 版本也以 “规避撞车风险”的理由延期至 2021 年 1 月。