华为手机 AR 远程协作 App 上线：视频通话、画笔涂鸦、模型放置

IT之家11月1日消息 近期，华为开发宣布，AR 远程协作开放能力在华为 AR 创新平台面向所有开发者正式上架。

AR 远程协作开放能力包括视频通话、AR 空间识别技术能力，能够实现通过远程共享对方手机屏幕，为对方提供 AR 箭头标注、AR 涂鸦等互动方式，在真实环境下远程帮助求助者解决问题。开发者们可以将该开放能力与自己业务相集成，孵化出自己的基于 AR 的远程协作创新应用，为企业、个人在车间操作、教学、购物、救援等领域提供双向协作的解决方案，提高整体沟通效率。

AR 远程协作开放能力具备以下功能

视频通话： 在好友间建立视频通话，远程求助您的好友，或远程帮助您的好友解决问题。

AR 画笔涂鸦： 具有空间坐标的标注、画笔涂鸦能力，双方都可以在屏幕上进行涂鸦、标注，“手把手”的指导求助者解决问题，所标注的信息将停留在固定的空间位置。

AR 模型放置：可以在视频通话中放置 3D 箭头，帮助他人快速锁定目标物品。

华为 AR 远程协作开放能力已开始应用到多个服务场景，包含但不限于操作指导与远程诊断、物品寻找、亲子游戏互动、作业辅导等。

操作指导与远程诊断： 企业或个人在车间操作、问题定位、家庭设备调试等场景时，专业人员可在远程视频通话中，通过 AR 涂鸦标注与箭头放置，手把手的指导现场人员快速的锁定，稳定故障与解决问题。

寻找物品： 可实现实时视频远程在线指导现场人员快速找到物品。

亲子游戏互动：游戏互动多用于亲子互动场景，用 AR 远程协作集成能力可将真实世界信息和虚拟世界信息 “无缝”集成到一起，与孩子互动玩玩具、交流学习等，提升互动体验，增强亲子关系。另外，还可以远程辅导孩子作业，增强孩子学习兴趣，提升学习能力。

IT之家获悉，华为应用市场已经上架 AR 远程协作 APP，正是基于该开放能力衍生出的一款创新应用。在这个应用上，可以直观体验到 AR 远程协作所开发的能力。

华为表示，AR 远程协作未来会持续更新开放能力，如多人在线协作能力、自定义 AR 模型标注能力、及基于手势、肢体、物体识别等。