我国出口墨西哥首列轻轨列车下线：设计时速 80 公里

IT之家11月1日消息 据中车官方发布，10 月 29 日晚，墨西哥蒙特雷轻轨列车在中车株机公司成功下线，中国轨道交通装备产品即将首次服务墨西哥。

IT之家获悉，经过短短 10 个月内完成技术论证、工序制造和实验试验的轻轨列车，长 29.5 米，宽 2.69 米，载客量 355 人，设计时速 80 公里，将用于蒙特雷轻轨 1、2、3 号线。

列车外观设计从墨西哥摔跤手面具中吸取灵感，整车线条灵动流畅，犹如一名摔跤运动员在 “北方之都”的大地上飞驰。俯冲式的腰带设计，呈现出灵动与快速之美。内饰设计来源于蒙特雷体育场的装饰色调，具有浓郁的当地特色。座椅具有很好的防滑和耐磨性能，白色与浅蓝交错排布，提升层次感的同时，更能营造私人空间感。

列车编组灵活，既可 1 节编组单独运营，也可根据客流量等实际需要，2、3、4 节编组连挂运营；全新开发的铰接式大轴重轻轨转向架，具有通过最小 25 米曲线半径的能力；配置的全自动车钩可与蒙特雷现有轻轨车辆连挂，使列车满足多条线路运行需求，实现 “一次采购全线共用”，既能提高运营效率，又能降低采购成本。

高安全性列车整体安全性 “五星级”：车体强度性能、车辆碰撞性能均满足欧洲标准要求；配备方便取用的逃生救援梯和紧急停车操作装置，并在客室、司机室配置符合墨西哥本地安全规范的灭火器；采用弹性车轮，可有效降低轮轨噪声，大幅提高乘坐舒适度。

列车照明系统按欧洲标准设计，采用 LED 节能灯；空调系统新风量可根据车辆载荷自动调整，从而降低能耗；司机室和客室配备节能型空调，创新使用翻转式座椅屏柜，有效增加乘客乘用空间。

高舒适性列车每节车厢都配置了环境音乐系统，旅客随时随地享受优美音乐，减少旅途疲惫感；座椅、扶手等按照人机工程学标准设计，具有很好防滑性能和耐磨性能；客室内设置轮椅区，为有需要的人士提供帮助。