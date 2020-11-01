到手价 1449 元，Cherry 发布全新 HC 8.2 游戏耳机：支持沉浸式虚拟 7.1，40mm 线性 HD 驱动单元

IT之家11月1日消息 Cherry 今天举行2020新品发布会，除了推出MC 3.1 RGB 游戏鼠标，Cherry 还拓展到游戏音频领域，联合老牌德国音频厂商Teufel推出全新的HC 8.2游戏耳机，具备沉浸式虚拟7.1，40mm线性HD驱动单元，零压力冰感透气式耳罩、内置USB声卡、双路音频、铝制收纳箱等特性，拥有精准的听声辨位，并与MX 8.0、MC 8.1组成了CHERRY 8系。HC 8.2游戏耳机到手价1449元。

HC 8.2游戏耳机支持沉浸式虚拟7.1音效，耳机内置了USB声卡和7.1环绕立体声，支持职业级别的准确声音定位，增加游戏的影音沉浸感。

采用40 mm线性HD驱动单元，营造出沉稳有力的低音与清晰柔滑的高音，无论是听音乐、看电影、玩游戏都可以轻松胜任。

HC 8.2游戏耳机采用厚壁塑料、铝铰链和柔性弹簧钢材质的结构设计，提升加工工艺。

采用超厚型柔软细腻的透气式耳罩，内层冰感布外层蛋白皮，长时间原戴减少闷热感，提升舒适性，同时保持出色的隔音效果。

IT之家获悉，HC 8.2游戏耳机内置混合器，可以将两个不同的信号组合到一起、畅玩游戏的同时还可以用手机听歌，或者接听通话。

通过音频中心所提供的各种功能，可以设置音效、选择麦克风音量、激活环绕立体声预设等功能。

HC 8.2游戏耳机推荐用于PC，通过USB和3.5mm插孔与PC、Mac、 游戏机、智能手机、平板电脑等设备相连。