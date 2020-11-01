Mate 40/Pro 系列：集华为三十多年来软硬件能力的一次「大验收」

虽然同往年一样，是一场只剩价格没有公布，主产品信息基本毫无悬念的发布会，但在众所周知的特殊背景下，大家都期待华为转战国内主战场后，能交出一份更加惊艳、与众不同的答卷，因而，华为 Mate40 系列国内场的发布会反而更受业界关注。

2020 年 10 月 22 日晚，华为面向全球线上首发了 2020 年度旗舰手机华为 Mate40 系列，八天后，华为在「老地点」上海东方体育馆举办国内场年度旗舰新品发布会。

国内场发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东简略回顾了华为消费者业务取得的成绩，「十年以前，华为全球手机用户仅有 100 万人，十年以后，到 2020 年，全球范围内华为的连接设备超过 10 亿，其中，7 亿是华为智能手机。」

在回顾华为终端 Mate 系列的发展历程时，余承东对每一代 Mate 产品的「成就」娓娓道来、信手拈来。2012 年，华为发布第一代 Mate 产品，到今天共计发布十款产品，所谓「八年十代」，比如，3G 时代的 Mate1 率先采用大屏、大电池，为 Mate 获得市场良好口碑奠定基础；Mate7 采用一触式电容指纹解锁；Mate9 快充、对称、双曲面双摄设计；Mate10 搭载业界首款 AI 处理器 NPU；Mate20 的反向充电、7nm 工艺制程；MateX 折叠屏；Mate30 系列搭载全球首款 5G Soc。

余承东总结道，「华为一直保持技术创新的领先，在 3G、4G 每一个阶段，用更好的信号，更新的技术支持。双卡双待领先同行，将专业单反技术、多阵列计算摄影、多摄像头、潜望镜、变焦能力应用于智能手机中，以及 NPU 人工智能处理器，新的传感器、工艺应用于今天的智能终端。」

余承东特别提及 Mate7 是华为 Mate 系列挺进智能手机高端市场的重要「转折点」。

如果说华为 Mate7 帮助华为敲开了高端市场的大门，华为 Mate8 帮助华为奠定了高端市场的地位，那么，华为 Mate40 系列无疑将成为华为 Mate 产品线「八年十代」软硬件能力积淀与创新的集合体，是华为三十多年以来软硬件能力的一次「大验收」。

一场「鸿篇巨制」

此次，华为 Mate40 系列发布，手机芯片自然是「重头戏」，也体现华为手机端到端的技术能力。

麒麟 9000 系列芯片，采用 5nm 工艺制程，集成 153 亿晶体管，比苹果最新 A14 芯片还要多 30%。芯片的晶体管是芯片性能的重要指标之一，晶体管越多，代表芯片能够执行更多的并行计算，具备更深层次的管道，更大的缓存能力，处理执行更复杂的指令。

麒麟 9000 系列芯片具有两种型号，麒麟 9000 与麒麟 9000E。麒麟 9000 与麒麟 9000E 除 GPU、NPU 核心数不同外，其他配置基本相同。麒麟 9000 比麒麟 9000E 的 GPU 多两个核心，NPU 多一个大核心，这意味着，华为 Mate40 Pro、华为 Mate40 Pro + 能够在摄影、大型游戏、视频画面处理方面，支撑更大的数据处理量。

当然，尽管麒麟 9000 性能较麒麟 9000E 更强，余承东强调，即便是麒麟 9000E，其性能也是明显领先于同行，用户日常使用中区别不大。

除了工艺制程、NPU（AI 人工智能处理器）、GPU（图形处理器）能力上的跃迁，手机芯片最重要的功能是通信能力。通信能力的好坏直接影响用户日常使用手机的网络信号、通话质量等场景，而通信能力的强弱主要由基带芯片的能力决定。

华为以通信起家，手机通信能力一直是其重要卖点，也是其「看家本领」。

进入 5G 时代后，5G 低时延、高速率、广连接的三大特性对手机芯片与基带芯片的协作能力要求更高。目前，5G 基带芯片分为集成与外挂两种方案，集成方案在信号稳定性以及功率、功耗控制方面比外挂方案性能更佳。

2019 年 9 月，华为领先于高通、苹果、三星推出业界首款集成巴龙 5000 基带的 5G 芯片麒麟 990 5G。相比之下，高通于去年年底推出的高端 5G 芯片骁龙 865 采用外挂基带方案。不久前，苹果姗姗来迟一年的 5G 手机 iPhone12 也采用外挂高通骁龙基带方案。

本次华为 Mate40 系列搭载华为第三代 5G 移动芯片，上行比高通、苹果的 5G 芯片快 6.8 倍，下行快 2.6 倍，凭借华为超级上行与下行载波聚合的能力，用户可以体验到比其他 5G 手机更流畅的网速，更大的带宽，比如，大型文件闪传。

在软件方面，华为 Mate40 系列首发 EMUI 11 系统。一个月以前，华为开发者大会 2020 上，华为发布了 EMUI 11 系统。EMUI 11 系统在联动交互、多屏协同、隐私、安全等场景，进行了大幅度更新。

比如，通过 AI 隔空操作，可以在双手不便时，以手势控制指挥手机切换页面，接听电话，用眼睛点亮屏幕，降低铃声音量，解放用户双手；采用 TEE OS 安全微内核技术，帮助用户实现手机内核到系统的隐私安全，防止照片、备忘录、公司信息等重要隐私泄露。

特别是，通过分布式技术，EMUI 11 可以跨越不同终端的物理「壁垒」，在 PC 端上打开手机应用，多个应用任务同时进行，手机一键投屏等。

理工男的「人文」情节

如发布会开场，余承东提及华为全球拥有约 7 亿智能手机用户。要知道，华为 Mate、P 系列对华为品牌调性以及整体销量的影响功不可没。

近几年，无论是华为 Mate 系列，还是 P 系列，都以外观、色彩、摄影三个维度，逐渐改变了用户对华为理工男根深蒂固的不解风情、不懂艺术、没有情怀的刻板印象。

2016 年，华为发布了双摄像头以及徕卡标识的 P9 系列、Mate9 系列手机。2018 年，华为 P20 系列又在双摄基础上，推出三摄像头设计。此后，双摄、多摄，乃至影像能力成为华为手机的标签。同时，包括苹果、三星等智能手机厂商纷纷跟进双摄与多摄的设计趋势。

华为在全球各地举办手机新影像摄影大赛与作品展览，鼓励用户将身边的生活记录下来。手机摄像头、传感器技术的提升，让艺术得到更好地表达，也让艺术从精英群体走向公众，从艺术殿堂走进市井乡间。

继 Mate20 系列「超跑之眼」、Mate30 系列的「Halo 圆环」设计后，本次华为 Mate40 系列摄像头在外观上又进行了迭代，采用「星环设计」，寓意科技、未来感与美学的融合。摄像头涵盖超感知摄像头、超广角摄像头、长焦摄像头等，可提升摄影、视频拍摄画质与细节展现。今年新推出的防畸变技术和算法，可改善照片边缘处的变形问题。

提及色彩，余承东说，「华为每推出一款新色彩，都广受用户喜爱，带来了材料、工艺的突破，整个产业在跟随我们，友商也在学习我们。」比如，华为 P20 采用的极光色，P30 采用的天空之境颜色，Mate30 的青山黛。

本次，华为 Mate40 系列推出秘银色、夏日胡杨、秋日胡杨多款新色彩。其中，胡杨色代表了坚韧不拔、蓬勃向上、极限环境下顽强生存的精神，成为华为特殊时期的精神「标签」。华为还联合中国绿化基金发起「我有一片胡杨林 | 甘肃」公益项目，以捐资造林，重建绿色生态。

「大家看到胡杨树顽强的生命力，我们也要学习胡杨树的精神，不断通过技术创新、产品研发，为大家带来好产品。」发布会最后余承东掷地有声地告诉现场观众。