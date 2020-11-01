微软 Surface Pro 8 工程机被曝光出售：搭载 Intel i7-1165G7 处理器，32GB 内存

IT之家11月1日消息 外媒Windows Central报道，潜在的微软Surface Pro 8工程样机现身eBay销售，搭载第11代英特尔处理器。

微软Surface Pro 8还没有发布，但这并不妨碍网上出现了一款早期的工程样机。在eBay网站上发现，这款Surface Pro 8是最高配置规格的机型，外观类似Surface Pro 7，搭载了第11代英特尔酷睿i7-1165G7、32GB内存和1TB SSD存储空间。

除了规格有所提升之外，这台Surface Pro 8原型机与目前的Surface Pro 7相比，似乎没有什么不同。Surface Pro 8很可能不会采用类似Surface Pro X的“重新设计”。

IT之家获悉，eBay出售的是一台Surface Pro 8工程机型，它有ES版的11代i7-1165G7处理器，32GB 内存 4267Mhz(Surface Pro 7最大16GB)和1TB三星SSD。

Surface原型机很少会出现在网上出售，更何况是还没有公布的硬件原型机。Surface Pro 8工程机只在华盛顿州西雅图市领取出售，竞拍价格为1300美元（约合人民币8699元）起，但由于未知因素，存在较大的交易风险。