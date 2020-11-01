Spotify 歌曲订阅即将涨价

IT之家11月1日消息 流媒体音乐服务平台 Spotify 于周四发布了截至 2020 年 9 月 30 日的第三季度财报。财报显示，Spotify 第三季度营收为 23.2 亿美元，与去年同期相比增长 14%；亏损 1.18 亿美元，而去年同期净利润为 2.82 亿美元；每股亏损 0.68 美元，高于去年同期的每股亏损 0.42 美元。财报发布后，Spotify 股价暴跌了近 4%。

不幸的是，这对于用户来说是个坏消息，因为Spotify在最近的财报电话会议上证实，他们计划涨价。

Spotify首席执行官Daniel Ek表示，由于“增强的内容”，Spotify提供的价值比以前大得多，这将有助于公司维持更高的价格。

“我相信，每小时价值的增加是我们确定何时能够利用价格作为杠杆发展业务的最可靠信号。”Daniel Ek说。

IT之家获悉，Spotify已经在一些市场测试了更高的订阅价格，例如从10月1日起，将澳大利亚的家庭计划定价从17.99澳元提高到18.99澳元，供新用户使用。

在财报电话会议中，Ek表示公司将“进一步扩大涨价范围”，宣布在比利时、瑞士、玻利维亚、厄瓜多尔等市场上调家庭计划的价格。

最近，我们看到另一个主要的流媒体服务Netflix提高了其订阅费。尽管提供了数百万个播客和58个原创节目，但独特的内容并不是构成Spotify体验的主要部分。