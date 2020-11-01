中国音集协回应 “周杰伦投资 KTV 被告 300 首歌侵权”

IT之家11月1日消息 10月31日下午，周杰伦公司官微@杰威尔音乐官方微博 就#周杰伦投资KTV被告300首歌侵权#一事发声明，称周杰伦早在2017年就委托公司表达放弃股份、退出投资之意愿，未获对方同意再无业务往来，周杰伦听闻真爱范特西KTV侵权之事，重申支持合法版权之不变立场，并尊重本案司法判决。

IT之家获悉，此前据沸点视频报道，西安真爱范特西餐饮娱乐有限公司于2020年10月29日新增裁判文书。因该公司播放《彩虹》、《对面的女孩看过来》、《爱我别走》、《你怎么舍得我难过》、《明天我要嫁给你》等歌曲被中国音像著作权集体管理协会告上法庭，判决结果为给予原告9100元，目前显示周杰伦本人持有该公司15%股份。

近期，中国音像著作权集体管理协会回应网传“周杰伦投资KTV被告300首歌侵权”一事，表示，被我会状告的“真爱范特西”KTV未经著作权人许可使用滚石国际音乐股份有限公司（滚石音乐）拥有著作权的200多首音乐电视作品（MV），被侵权作品中包括3首名为《彩虹》的MV。但是这3首《彩虹》都不是周杰伦的作品，而是分别由梁静茹演唱阿信填词阿信和梁伯君谱曲的同名歌曲，以及由羽泉、杜德伟分别演唱的羽泉作词作曲的同名歌曲。所以“周杰伦投资的KTV不能放周杰伦的歌”是张冠李戴似的误传。

下面是回应内容：

近日，“周杰伦投资 KTV 被告 300 首歌侵权”事件在网络引发热议，众多网友对我会的维权行为表示支持，也有很多舆论难以理解 “周杰伦投资的 KTV 为什么不能放周杰伦的歌？”

现说明，被我会状告的 “真爱范特西”KTV 未经著作权人许可使用滚石国际音乐股份有限公司（滚石音乐）拥有著作权的 200 多首音乐电视作品（MV），被侵权作品中包括 3 首名为《彩虹》的 MV。但是这 3 首《彩虹》都不是周杰伦的作品，而是分别由梁静茹演唱阿信填词阿信和梁伯君谱曲的同名歌曲，以及由羽泉、杜德伟分别演唱的羽泉作词作曲的同名歌曲。所以 “周杰伦投资的 KTV 不能放周杰伦的歌”是张冠李戴似的误传。

本案中，“真爱范特西”KTV 的经营公司为西安范特西餐饮娱乐有限公司，周杰伦先生并非该公司法定代表人和实际控制人，不对该公司著作权侵权承担法律责任。经我会与周杰伦先生的公司 “杰威尔音乐”联系核实，周杰伦先生早已放弃所持西安范特西餐饮娱乐有限公司股份，与该公司并无业务关联。“杰威尔音乐”并表示：尊重本案判决，支持我会依法维护授权权利人合法权利的一切维权工作。

中国音像著作权集体管理协会是我国卡拉 OK 领域发放著作权许可的唯一著作权集体管理组织，经音像作品著作权人授权后代表其行使著作权或与著作权有关的权利，任何卡拉 OK 场所均需合法获得音乐作品著作权许可后才能使用作品。维护会员授权音像作品的著作权合法权利是我会一直以来坚定履行的法定义务，所有维权所获赔偿在支付公证、律师等维权成本后全部交给会员权利人。早于 2012 年开始，“滚石音乐”就授权我会对其音乐电视作品行使著作权集体管理，“杰威尔音乐”亦是我会会员，多年来与我会保持着良好的合作关系。

我会在此澄清上述事实情况，并对 “滚石音乐”“杰威尔音乐”等会员对我会工作的大力支持表示衷心感谢！