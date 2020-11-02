苹果 iCloud 出现问题，部分用户寻找我的 iPhone 与 iCloud Drive 服务皆不可用

IT之家 11 月 2 日消息 苹果在线服务在周日出现了一些问题，影响了多个 iCloud 功能，包括 iCloud Drive、iCloud Keychain 和 Find My 应用等。

在苹果的系统状态页面上可以看到，问题开始于美国东部时间上午 9:02 左右，横跨 14 个不同的地区，这些地区以某种形式出现了 iCloud 连接问题。在所有服务集合中，苹果公司告知“部分用户受到影响”，每个服务的主要问题是无法访问服务本身或每个服务中的某些方面。

此后，状态页面已经更新，显示所有问题均为 “已解决”。这些问题在美国东部时间下午 1 点 57 分得到解决，因此问题持续的时间为 4 小时 55 分钟。

IT之家了解到，苹果并没有像 9 月份那样将任何一项服务列为承受 “中断”，而是将每项服务描述为 “问题”。目前还不清楚有多少用户受到影响，但苹果的描述和避免使用中断一词表明，只是其总用户群中的一小部分。

例如，iWork for iCloud 的问题与用户 “无法共享新文件或添加人员到共享文件中”有关。同时 “查找我的”应用也不允许一些用户找到人或设备的位置，无法列出已注册的设备、播放声音、远程擦除设备或将其设为丢失模式。

受影响的服务列表如下：

查找

iCloud 账户和登录

iCloud 备份

iCloud 书签和标签

iCloud 日历

iCloud 联系人

iCloud Drive

iCloud Keychain

iCloud 邮件

iCloud 存储升级

iWork for iCloud

邮件投递

照片

屏幕时间