社区团购「复活赛」，巨头上阵或掀千团大战

2020 年以来，社区团购赛道在经历 2018 年的井喷、2019 年的洗牌和沉寂后，又重新焕发勃勃生机，再次站上了风口。

不过，今年社区团购的这场 “复活赛”呈现出不同往年的特点，除了老玩家兴盛优选、十荟团等中小创业企业继续奋力厮杀，社区团购也成了阿里、美团、滴滴、拼多多等互联网巨头贴身肉搏的赛场。目前看来，巨头们风格迥异但目标明确，大有再掀 “千团大战”的架势。

历经井喷、洗牌、沉寂后，社区团购在疫情下启动 “复活赛”

梳理社区团购的发展脉络不难发现，这条赛道早在 2018 年便第一次站上了风口。彼时，兴盛优选、十荟团、食享会、邻邻壹等平台强势崛起，并频获资本青睐，是创投圈当之无愧的 “香饽饽”。

QuestMobile 发布的《社区团购洞察报告》显示，2018 年下半年 “社区团购”悄然井喷，整个赛道的融资事件约 23 起，累计融资金额高达 40 亿元；涉及的平台包括你我您、食享会、松鼠拼拼、十荟团、小区乐等十余个玩家，单笔融资额在数千万到上亿元之间。

与此同时，巨头也开始入场布局，行业竞争开始进入白热化阶段，S2B2C 的模式则悄然站在了风口：通过 “团长（社区店长）”将小区用户与平台深度链接，以 “单品爆款 + 预售”的轻资产方式，满足社区用户高频、快消刚需，以兴盛优选、美家优享等玩家为例，微信小程序用户规模快速突破 200 万。

然而，社区团购的这份繁荣景象并未维持很久，短期内涌入的巨量资本在推动市场迅猛增长的同时，也在无形中加速了这一细分赛道的重新洗牌。

随着 2019 年资本逐步收缩，社区团购领域也开始急剧降温，并经历了一轮 “大清洗”；妙生活、吉及鲜、呆萝卜、松鼠拼拼等玩家陷入资金困境甚至是倒闭风波，一时间可谓是哀鸿遍野，出局者轮番登场，让曾经热闹非凡的社区团购开始陷入沉寂。

“18 年那会儿做（社区团购）生意真是很吃香，几十平的小门店月流水都好几万，每个月能在营业额里抽 8% 的分红，加上一些额外的奖励，相比打工来说还是可观的。”一位曾在合肥加盟呆萝卜的商户老板晓昇（化名）对记者表示，“但我干了不到一年就干不下去了，19 年以后整个的竞争实在太大，光我们一个小区里做团购生意的就四家，有一段时间搞得我们不得不搞价格战，太难熬了。”

业内普遍认为，社区团购在短短两年时间内便经历了从井喷到洗牌，进而再到沉寂的过程，称得上是一部社区 O2O 血泪史。不过，令人始料未及的是，2020 年新冠疫情的出现又激活了社区团购这个本快衰落的战场。

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020 年社区团购市场在疫情的刺激下发展迅猛，市场规模预计将达 720 亿元。艾媒咨询分析师认为，社区团购市场持续下沉，同时凭借便利的触达服务，实现用户的高度教育。预计中国社区团购市场未来保持良好增长态势，到 2022 年中国社区团购市场规模有望达到千亿级别。

十荟团、兴盛优选等老玩家忙 “回血”，年内 9 起融资总额超十亿美元

平安证券在研报中指出，此次疫情大幅加快了消费者培育的步伐，社区团购业态的价值被重估，业态现有龙头频频获得融资。

据蓝鲸 TMT 记者不完全统计，2020 年社区团购平台年内共获 9 起融资，总额超十亿美元，涉及十荟团、好菜摊、兴盛优选、同程生活等多个平台。

其中，融资频率最高的当属老玩家十荟团。信息显示，该平台从年初至今共获得三轮融资，融资金额均在 8000 万美元量级，累计金额约 2.5 亿美元，背后投资方就有阿里的身影。

据了解，十荟团的最新一轮融资资金将用于夯实仓配基础能力，强化商品供应链体系。同时，十荟团还宣布全面启动市场增长计划，大步迈进地推进可持续增长。自成立以来，十荟团的融资总金额已经接近 3 亿美元，阿里在 2019 年及 2020 年连续两次投资十荟团，无疑给该平台贴上了 “阿里系”标签。

而今年社区团购赛道单笔融资额最高的是另一行业老玩家兴盛优选，其在 7 月获得 8 亿美元巨额融资，投后估值 40 亿美元，下一步有望冲击上市。

据悉，兴盛优选这笔融资背后的投资方为 KKR、腾讯、红杉资本中国、天一资本等，其中，KKR、腾讯为多次参投，红杉资本中国及天一资本均为首次投资。显然，与十荟团相比，该平台背后站着的互联网巨头为腾讯，因而被外界视为腾讯麾下的社区团购先锋代表。

网经社电子商务研究中心主任曹磊表示，像十荟团这些处于社区团购行业头部的平台仍需要融资来 “回血”，决定未来社区团购发展的差异，很可能在于进场时间、团队执行力以及各自背后的资本支持。

而在晓昇看来，2020 年以来，其最大的感受在于社区团购以往鱼龙混杂的竞争格局被改写，行业竞争开始有序；同时，在资本介入不断加深后，他们这群昔日从业者也有所动摇，“今年思考最多的就是到底还要不要重新做这一行，身边坚持下来的朋友现在有的同时做好几个平台的团长，但也有彻底退出不干的，我自己现在开了一家小商品店，对于重做团购这件事还得多想想。”

滴滴美团等互联网巨头亲自上阵肉搏，社区团购或再掀 “千团大战”

值得一提的是，当 “团长 + 自提”模式在疫情期间大行其道之后，在生鲜领域长期布局但难以盈利的互联网巨头似乎重新看到了希望。

在疫情平稳后，巨头们已不满足于仅通过投资的方式在社区团购领域试水，滴滴、美团、拼多多、阿里，甚至字节跳动等巨头纷纷闻风而动，亲自上阵贴身肉搏。一时间，社区团购成为巨头的兵家必争之地。

具体而言，滴滴旗下的社区电商平台 “橙心优选”早在 6 月上线，到了今年 9 月底，橙心优选已先后入驻四川、重庆、陕西、山东、云南、贵州、广西、江西等省市。滴滴方面介绍称，橙心优选采用 “今日下单 + 次日自提”的模式，为用户提供蔬菜水果、肉禽蛋奶、米面粮油、日用百货等商品。

据悉，滴滴高级副总裁陈汀为橙心优选事业部总经理，直接向 CEO 程维汇报；橙心优选副总经理为滴滴副总裁刘自成。“橙心优选”并不急于在全国迅速扩张，但极讲究单量突破；截至 9 月底，平台的全国日订单总量已突破 280 万单；10 月底，滴滴宣布 “橙心优选”在江西地区的日订单突破 40 万单。

另一互联网巨头美团则在 7 月宣布成立 “优选事业部”，并推出 “美团优选”业务，以 “预购 + 自提”的模式为消费者提供蔬果、肉禽蛋、乳制品、酒水饮料、家居厨卫等品类商品。美团高级副总裁陈亮负责该业务，这被视为美团躬身进入社区团购赛道的信号。

进入 10 月后，美团内部将 “社区团购”业务定为一级战略项目，承担美团下一个营收增长点；在郑州上线仅 5 天，日销售量已超过 10 万件。相较而言，美团更侧重在全国攻城略地的战略打法，目前美团优选已覆盖华东、华中、华南、西南、西北、华北地区的 12 个重点省份，近期正加速推进 “千城计划”。

新晋电商巨头拼多多也很快加入这一赛道，主打社区团购的 “多多买菜”频道于 8 月问世，目前已在江西、湖北等地上线。与美团一样，多多买菜也是采用 “预订 + 自提”模式，主打 “次日达”配送。据了解，“多多买菜”由拼多多商城负责人阿布带队，是拼多多今年唯一的超一级项目。

从品类及价格来看，“多多买菜”相较于滴滴的 “橙心优选”及美团的美团优选所提供的品类更少，但价格更优惠，一元以内的酱油、鸡蛋、蔬菜比比皆是，颇有 “百亿补贴”的意味。而据 36 氪报道，拼多多在买菜业务上将采取补贴模式，首批补贴金额接近 10 亿元。这意味着，拼多多在社区团购领域或许依旧延续了简单粗暴的补贴打法。

而阿里作为老牌电商巨头自然也不会放过这个机遇。除了连续投资十荟团之外，阿里还兵分多路亲自上阵，试图通过菜鸟、零售通、盒马等多条业务线将触角伸进社区团购领域。

其中，阿里旗下菜鸟驿站于 6 月正式升级为数字化社区生活服务站，发展团购业务并与大润发、欧尚等商超合作，已在上海等 15 城开放社区团购业务。阿里零售通事业部在 7 月开始筹备组建新的社区团购部门，由原妙生活创始人兼 CEO 邹志俊负责。据《晚点 LatePost》报道，阿里巴巴集团董事局主席兼 CEO 张勇于 9 月宣布由盒马事业群组建盒马优选事业部，切入社区团购赛道；盒马的这项业务由盒马总裁侯毅直接负责，向阿里 B2B 事业群业务总裁戴珊汇报。

艾媒咨询分析师认为，随着社区团购的繁荣发展，将会有不同品类的商家包括电商、零售、供应链企业等逐渐加入到社区团购的行业。从长期视角评估，在生鲜零售领域投入足够的资源可以获得相当的回报。

业内人士指出，整体而言，互联网巨头在社区团购这条赛道上都属于战略资源倾斜的项目，它们各有优势、风格迥异，或再掀 “千团大战”。目前，社区团购的战火还在蔓延，决战时刻仍未到来，最终究竟是几分天下还是由谁一统江湖，还需交由时间给出答案。