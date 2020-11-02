王腾疑似喜提 Redmi Note 10 系列新机：最高搭载 1 亿像素主摄

今年的双十一购物狂欢节比往年来得更早一些。在刚刚公布的京东双 11 首日手机销量榜的 TOP10 中，小米强势霸占 8 席，而 Redmi 机型又占了其中绝大多数，充分显示了 Redmi 品牌在消费者心中的认可程度。日前，小米副总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰开始为据称是 Redmi Note10 系列的新机进行预热，不出意外近期 Redmi 家族又将有新机登场了。

近日，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰分享了小米今年 Q3 的市场业绩，而 Redmi 产品总监王腾随后也转发称，小米今年势头很猛，背后是近几年整体实力的快速提升。值得注意的是，王腾使用了一款小尾巴为 “小米手机”的新机，不出意外的话，该机就是已经开始得到不少曝光的全新 Redmi Note10 系列新机。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的 Redmi Note10 系列机型已经获得 3C 认证，预计将包括 Note 10 和 Note 10 Pro 两个版本，均将采用 LCD 挖孔全面屏设计，最高拥有 120Hz 屏幕刷新率和 240Hz 的触控采样率，首发搭载全新的骁龙 750G 移动平台，该芯片基于 8nm 工艺制程打造，CPU 为八核心设计，包括两颗大核和六颗能效核心，其中大核为 Cortex A77，集成 Adreno 619 GPU。此外，Pro 版本预计还将搭载 1 亿像素主摄，支持 33W 快充。

据悉，全新的 Redmi Note10 系列将有望在 11 月份发布，更多详细信息，我们拭目以待。