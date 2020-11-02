雷军预言成真，小米重返世界第三，全球智能手机市场大洗牌

下一次全球智能手机出货量排名，极有可能再次发生重大变化。

2020 年，全世界黑天鹅乱飞，科技行业也多次见证历史。

最近的这一次，发生在智能手机行业。

10 月 30 日，苹果财报发布之后，市场调研机构纷纷发布 Q3 全球智能手机市场排名，其中显示——在刚刚过去的一个季度，小米手机全球出货量快速增长，超越苹果，占据全球智能手机市场第三名。

这在小米手机发展历史上，是第一次。

实际上，这也是有史以来第一次，苹果公司的智能手机出货量排名跌出前三名之外。

不过，在雷锋网看来，小米和苹果这一次的排名表现，有其内在因素的合理性，也有其外在因素的偶然性。

其中有一个要素是难以忽略的：5G。

iPhone 新机发售推迟，拖累苹果财报

北京时间 10 月 30 日凌晨，苹果发布了其截至 2020 年 9 月 30 日的第四季度财报。

财报显示，苹果公司 Q4 营收为 646.98 亿美元，比去年同期的 640.40 亿美元仅仅增长了 1%；净利润为 126.73 亿美元，比去年同期的 136.86 亿美元下降 8%。

尽管如此，苹果的 Q4 营收和净利润都超越了分析师预期。

然而，本次财报中，有两个难以忽视的缺点：来自 iPhone 的营收，和来自大中华区的营收，都出现了较为明显的下降。

从产品层面来看：

iPhone 营收为 264.44 亿美元，去年同期的 333.62 亿美元；

Mac 营收为 90.32 亿美元，去年同期为 69.91 亿美元；

iPad 的营收为 67.97 亿美元，去年同期的 46.56 亿美元；

可穿戴设备、家用产品及配件的营收为 78.76 亿美元，去年同期为 65.20 亿美元；

总体来看，苹果硬件产品的净营收为 501.49 亿美元，低于去年同期的 515.29 亿美元。这其中，iPad、Mac 和其他硬件设备营收都出现了上升，尤其是 Mac，营收同比增长近 30% 。

唯有来自 iPhone 的营收出现了明显的下降，幅度将近 70 亿美元。

其实这并不难理解：去年的 Q4 财报受到了 iPhone 11 系列新品的销售驱动，而今年 iPhone 12 系列延迟到 10 月份才发布，不仅未能对 Q4 财报有所贡献，还压制了用户购买旧款 iPhone 的热情——因为大家都在等待新 iPhone。

好在，苹果的服务营收为 145.49 亿美元，高于去年同期的 125.11 亿美元，才补上了硬件产品营收带来的下滑。

从地区来看，无论是美洲部门、欧洲部门、日本部门和亚太其他地区，苹果的营收都出现了不同程度的上升；但唯有大中华区，苹果的营收出现了高达 28.5% 的下滑幅度。

可以想见的是，大中华区的营收下滑，和 iPhone 的营收下滑，存在相当程度的重合关系。

小米超越苹果，占全球智能手机出货量第三

紧随苹果发布财报，IDC 等市场调研机构也发布上个季度的全球智能手机出货量情况。

数据显示，2020 年第三季度，全球智能手机出货量为 3.536 亿台，同比下滑了 1.3%；尽管有所下降，但这个成绩好于此前的预期——IDC 表示，这是因为疫情有所缓解导致的全球经济重启。

IDC 还报告了一个趋势：一些主要新兴市场的反弹速度超过预期，比如说印度、巴西、印尼和俄罗斯，它们分别是在全球智能手机市场中排在第二、第四、第五和第六名——第三名是美国。

再看具体厂商的排名情况，如下图。

可以看到，在新冠肺炎疫情、中美关系等多重因素作用下，厂商排名再次洗牌。

其中，三星基本保持了去年的态势，同比增长 2.9%，重新回到第一名的宝座；按照 IDC 的说法，印度成为三星的最大市场，同比增长 40%，占比 15%，其次是美国，高端手机的销量非常出色——华为则在美国制裁之下，出现了 22% 的同比下滑，位列第二名。

不过，最为引人注目的，则是小米和苹果的排名变化。

根据 IDC 数据，小米在第三季度的出货量为 4650 万台，占据第三名，同比增长高达 42%，这是一个非常优异的成绩。

对于这一成绩，最高兴的当然是雷军，去年在小米 9 Pro 发布会上，雷军就曾表示小米有望重返世界前三——如今终于实现了。

小米之所以取得这样的成就，主要是印度和中国市场的优秀表现，这两个市场占据小米 Q3 总销量的 53%。IDC 表示，在印度市场，小米已经恢复到疫情前 85% 的水平，而小米旗下的入门机型 Redmi 9 系列在印度和中国市场都有很好的表现。

另外，在中国市场，Redmi K30 至尊版和小米 10 至尊版都吸引了消费者的注意力。

再来看苹果。

IDC 数据显示，苹果在 Q3 出货量高达 4160 万部，同比减少了 10.6%。IDC 表示，这个下滑是在预期之内的，主要原因就是 iPhone 12 系列新品的发布延迟；不过，iPhone 11 系列的表现异乎寻常地好，其次是二代 iPhone SE。

值得一提的是，在前四名的变化之外，第五名也变成了 vivo，它出货量同比增长了 8.9%，主要是得益于印度市场 30% 的同比增长率。

雷锋网 (公众号：雷锋网)注意到，除了 IDC，Canalys 和 Counterpoint 等调研机构也都公布了相类似的数据排名，共同体现了当前全球智能手机市场的发展态势。

5G：消费者、供应链和手机厂商的一场合谋

对于全球智能手机市场来说，一个最值得关注的要素是 5G。

比如说，在苹果财报解读中，Tim Cook 表示，9 月的最后两周没有推出 iPhone 新品，导致数据不尽如人意，但是由于 10 月份 iPhone 12 系列已经发布，而中国 5G 发展非常迅速，因此苹果有信心在本季度实现中国区业绩的增长。

Tim Cook 还表示，中国的 5G 发展非常迅速，因此 iPhone 12 系列进入中国市场的时机刚刚好——不仅如此，5G 在全球各地都很普遍，而且 5G 覆盖范围正在扩大，事情会越变越好。

除了 Tim Cook，市场调研机构 IDC 也很看好 iPhone，它表示，在本季度苹果将因为市场对 iPhone 12 系列的强劲需求出现增长，尤其是在运营商合约计划的促进之下。

实际上，我们有充分的理由相信，在 iPhone 12 系列的作用之下，苹果 iPhone 的出货量将会集中在本季度爆发；同时，华为的手机业务也可能会在美国制裁下继续受到影响。

因此，第四季的全球智能手机出货量排名极有可能会再次发生重大变化。

当然，在变数之中，有一个确定性因素，那就是：尽管消费者目前还没有真正体验到 5G 带来的实际体验提升，但它将越来越受欢迎，也越来越成为消费者购买手机的一个考虑要素，而厂商也不得不迎合这一点。

即使是 iPhone，也难以免俗。

正如 IDC 分析师 Ryan Reith 所言：

在更为庞大的成熟手机市场，5G 将被定位为大多数消费者下一款手机的必备功能，不管他们关注的是哪一个品牌或价格点。5G 市场营销已经大幅增加，产品随处可见，促销活动也正在进行中。很明显，在这些市场上，最主要的销售计划是推动 5G。

紧接着，IDC 话锋一转地说：

我们仍然认为，消费者对 5G 的实际需求其实是最小的，这只会增加渠道和原始设备制造商的价格压力。

不管怎样，整个移动消费市场对 5G 的追逐还在继续，无论是供应链和手机厂商，还是希望跟上时代潮流的消费者，都在像追风少年一样拥抱 5G，大家皆大欢喜。