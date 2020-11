一周岁的 Apple TV Plus 仍在试用期，远没有达到苹果预期

据报道,除了那些兴奋激动的苹果高管,恐怕没有多少人在意 Apple TV Plus。苹果承诺向 Apple TV Plus 投入 60 亿美元制作内容,请来一大帮天才,隆重将 Apple TV Plus 送上舞台。尽管如此,Apple TV Plus 并未成为大家热议的话题,迪斯尼 + 等竞争对手也纷纷站了起来,向苹果发难。

流媒体不是短跑,而是马拉松。Apple TV Plus 已经推出一年,它的确越变越好,但远没有达到苹果的预期。为什么会这样?因为 Apple TV Plus 有一个巨大的缺点:当用户看完 31 部电视剧,看完并不算多的电影,就没有什么理由留下了。Netflix 的电影数量比苹果多 400 倍,而且 Apple TV Plus 上的电影也没有几部是必看的。《早间新闻》(The Morning Show)、《足球教练》(Ted Lasso)、《Mythic Quest》的确不错,但光靠它们很难说服用户每月乖乖交出 5 美元;苹果不笨,它自己也知道,所以在一年多的时间里,苹果让大多付费订阅者免费观看。

苹果将免费试用期延长 3 个月,去年 11 月 Apple TV Plus 推出,当时用户如果注册可以免费试看,延长之后试看期一直延续到今年 1 月。分析师迈克尔 · 内桑森(Michael Nathanson)一针见血指出:“Apple TV Plus 是唯一靠促销获得大部分付费订阅者的服务。”还有更糟糕的,一旦苹果下达命令让用户每月必须交纳 5 美元,29% 的 Apple TV Plus 付费订阅者准备跑路。根据 HarrisX 的调查,Apple TV Plus 的流失率约为 17%,在各大主要流媒体平台中位居前列。内桑森在报告中说,他的团队对 Apple TV Plus 很是担心,在未来几个月苹果如果无法用激动人心的内容吸引用户续签,Apple TV Plus 可能会丧失发展动力。

新冠大流行冲击全球,企业惨叫连连,苹果也不太好过。想制作电影和电视剧?抱歉,先停了吧。苹果有钱,的确可以从工作室手中购买一些电影,为公司创造营收,但 Apple TV Plus 并不是观众 “必须去”的流平台。就在 Apple TV Plus 闯荡 6 个月、全球陷入大流行时,大多分析师得出这样一个结论:事情似乎不妙。媒体巨头巴里 · 迪勒(Barry Diller)直言不讳说,苹果仍然没有将两只脚全部踩进去。

现在已经一年了,我们也许可以说苹果 “已经全部踩进去了”,但一切似乎刚刚才开始。Apple TV Plus 的角色越来越清晰,它的任务就是帮助苹果销售 Apple One 捆绑服务,里面包括苹果音乐、Apple TV Plus、Arcade,以后还会有更多。Apple TV Plus 即使不能成为 Netflix,它也可以帮助苹果达成主要目标,也就是创建一个生态系统,吸引用户为捆绑服务付费,最终将用户关在 “苹果宇宙”内。这点似乎和亚马逊有些相似。尽管如此,它必须得吸引人啊,这条路是绕不开的。

现在 iPhone 及其它苹果设备的销量已经不如从前,打造一个以服务作为基础的生态系统,每月坐着收钱,这是苹果关心的事,它正在投资。上个季度,苹果服务部门创造营收 133 亿美元,刷新纪录,比上年同期高出近 20 亿美元。苹果 CEO 库克也一再强调服务部门很重要。iPhone 增长放缓之后,2015 年苹果开始重视软件,随后服务业也跟着兴旺起来。

转型吸引了投资者的注意,也让消费者感到好奇,但想让他们掏钱,苹果还要继续努力。首先,Apple TV Plus 必须提供值得购买的东西。这一目标还没达到,但苹果正在慢慢向目标靠近。

苹果的策略也在悄悄改变,光靠原创内容是不够的,苹果需要更多内容才能吸引用户留下来。正如 AT&T CEO 约翰 · 斯坦基(John Stankey)最近在财报会议上谈到 HBO Max 时所说的,原创内容会帮平台获取客户,但只有强大的内容库才能让他们持续观看。

是不是可以说 Apple TV Plus 完全没有用?相比迪斯尼 + 的成功,Apple TV Plus 的确逊色不少,但苹果并不一定非要拥有全球最大的流服务平台,它只需要提供足够多的新内容,不断坚持下去,让用户觉得每月花 5 美元理所应当,或者购买捆绑服务值得,那就行了。第一年 Apple TV Plus 基本是免费服务,好奇的路人看了看,想知道它能否成功。对于苹果来说这一年也是 “尝试期”。

Apple TV Plus 的最大优势在哪里?它属于苹果。市值 2 万亿美元,富可敌国,这就是优势。但丰富的资源并不一定能转化为最好的创作环境。亚马逊也有很多资源,但在游戏领域总是磕磕绊绊。苹果可以将 TV Plus 作为 “业余爱好”,掏钱支持,让库克与奥斯卡名人推杯换盏,谈天说地,无须担心赤字。

库克和他的团队已经说过,拓展服务业、通过 App 每年获得几十亿美元,这是最最重要的。正如迪勒所说的,去年 11 月苹果只是试探性进入流媒体世界。它有实力、有影响力、有能力,可以成为一支文化劲旅,但苹果高管们还没有火力全开。也许时机到了,苹果应该深呼吸一口,然后跳进去。