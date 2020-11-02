极兔被 “孤立”，四通一达站队阿里：拼多多如何交上拖了一年的物流答卷

距离黄峥提出“新物流平台”的概念已经一年有余，但外界仍未等来拼多多的官方发声，这似乎并不符合三年上市、4年半市值突破1000亿美金的“拼多多速度”。

今年10月，拼多多又再次向外界透露了日订单量峰值破亿，日均包裹数稳定在7000万的消息，占据了国内所有快递总量的1/3。

毫无疑问，如此庞大的快递数量需要电商平台的统一管理，甚至需要像阿里入股四通一达，京东自建物流那样巨额投入。但拼多多却只向外界给出了电子面单这个答案，除此之外，就只剩下与极兔快递和邮政之间似乎并不算稳固的合作关系。

7000万包裹“水分”几何？

2019年，拼多多的GMV突破了万亿大关。根据拼多多最新发布的财报，截止2020年第二季度为止，拼多多的销售总量（GMV）为1.27万亿元人民币，同比增加79%。

伴随GMV快速增长的是订单量的提升。今年10月，拼多多方面表示，平台上日均包裹数已超7000万个，日交易峰值突破1亿单。而根据国家邮政局公布的数据，今年1-9月，全国快递服务企业业务量累计完成561.4亿件，平均每天2亿件。换句话说，拼多多公布的日均7000万的单量已经占据了全部快递数量的1/3。而在今年3月，拼多多对外公布的包裹数还是6500万间，占比1/4。

自疫情以来，各家电商平台都在加强自身对物流的把控。京东自不必说，甚至由于疫情期间京东物流的持续运转，出现了京东零售CEO徐雷口中所说的大量老客回流京东的局面。阿里则在今年再次33亿入股申通，66亿元投资圆通，还2%参股了此前一直未能入局的韵达。

但拼多多在物流上的尝试却一直鲜为外人道。去年8月，黄峥在财报电话会议上表示，拼多多正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。但一年多的时间过去，这部分的业务从未对外发声。外界对于拼多多物流的了解，除了早在去年3月就已经推行的电子面单系统外，就只有备受外界关注的与快递新秀极兔和物流老手邮政之间的关系了。

拼多多推行的电子面单，是由拼多多和快递公司联合向商家提供的一种通过热敏纸打印输出纸质物流面单的物流服务，上线初期支持的快递公司是四通一达和邮政。实际上，拼多多电子面单跟商家之前使用的电子面单一样，打单软件、打单流程、快递合作关系都没有变，只是面单上的单号变了而已。

本质上，推行电子面单系统可以将电商平台作为第三方引入到商家与快递公司之间，加强拼多多对于商品物流信息的尤其是刷单等违规行为的把控。与之类似，阿里早在2014年就在推行菜鸟的电子面单系统。

对于商家来说，拼多多对100%使用自家电子面单的商户曾发话称可以全面取消“虚假发货流量处罚”，同时提供各类活动优先审批特权等。也正是由于这条规则，让拼多多饱受“鼓励商家刷单、强制快递企业站队”的质疑。

去年4月，黄峥曾在财报电话会上谈到，拼多多的的电子面单系统在短时间内已成为中国乃至世界第二大电子面单系统。他还表示，其他电子面单系统到现在都要求自身体系商户只能使用其唯一指定面单，但拼多多依然允许商户选择其他的电子面单系统。在搜狐科技询问的多家拼多多商户中，也均表示拼多多未强制使用其电子面单系统。

不过，电子面单的推出并不能完全杜绝刷单。实际上，有业内人士向搜狐科技表示，“电商平台对于刷单行为的风控也要力求平衡，过严可能造成难看的财务数据，过于宽松也会影响到广告推广收入。”

但在大多数情况下，刷单在电商平台中都是严令禁止的行为，一旦被查到，就有扣分、降权甚至封店的风险。不过，除了提升店铺权重增加流量之外，刷单还可能被用于洗钱。

此前，央视曾报道了一起通过在拼多多上刷单来实施巨额洗钱的案例。无锡的林先生网购后，一直收不到货，快递单显示已发货，快递公司却说是个空包。顺着这起网络诈骗案，警方调查发现，网上此类空包多达上亿个，大量空包单号指向广东的王某和广西的张某，两人均控制着1000余个兜售空包快递单号的网站，并在2年间卖出了6亿条快递单号，卖出的单号不仅用于网店刷单，还用于境外赌博资金结算。结案时，警方冻结了涉案资金2000余万元，房产23套，涉案的9家快递公司也被约谈。

回归到提升店铺流量的目的，实际上，发空包的费用并不比实物低，有业内人士向搜狐科技透露，目前发空包的费用在1-3元之间。但这个价格在量较大时（至少1000件/月）发1公斤以内普通小件快递也可以达到，甚至在义乌等商品集散地可以做到0.9元发全国。大环境上，今年6月，大量空包网站被查封，导致部分刷单电商商户不得不使用真实快递发货，损失惨重。

除了传统的刷单途径外，也有业内人士反映，目前出现了一种主要出现在拼多多平台上的信封单，信封打包发货（里面空的），有物流单号，可以真实快递出去，直接站点签收，统称时效测试件。不需要派件员派送，所以基本都是自己站点直接签收。

在这样的背景下，对于拼多多包裹数量真实性的质疑也在逐渐增多。不过，有电商商家对搜狐科技表示，“因为他们客单价相对比较低，所以做到这个数字也是非常正常的。另外，由于拼多多在产品设置上没有购物车，不会有其他电商平台并单发货的情况。”

神秘的极兔

如果不是被申通、韵达等快递公司的集体封杀，极兔很少进入到人们的视野之中。

10月19日，韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》，正式“封杀”极兔。另据多家“通达系”加盟商透露，此前，申通、圆通已发布类似通知。

极兔本身是一家“外资企业”，2015年8月成立于印尼。去年9月，极兔通过收购注资龙邦快递，获得了内地快递物流资格。极兔同样拥有国人背景。创始人李杰出身于OPPO的印尼公司，与拼多多创始人黄峥一样，深受步步高集团董事长段永平的重视。

类似的，极兔也拥有和拼多多一样的增长速度，它曾用2年时间，借OPPO、vivo的势成为东南亚市场单量第二、印尼市场单量第一的快递公司。

极兔官网显示，其在全球目前拥有超过170个大型转运中心、600组智能分拣设备、4000辆自有车辆，同时还运营超过40000个运营网点，员工数量超过14万人。但当搜狐科技向极兔相关工作人员求证上述数据在中国大陆境内的占比时，对方并未给出准确答复。

从员工数量的角度来看，轻资产模式的物流公司员工数量一般较少，如2019年底圆通共有员工1.5万人，中通1.7万人，申通1.1万人，韵达0.8万人。而着重自营的德邦物流有8万多员工，顺丰有11.5万员工，京东物流的员工更是超过20万。因此，极兔14万的员工数量，在全球范围内采用自营模式的可能性较大。

但这种模式下，在半年之间快速起网并不是一件简单的事，这一点从京东此前的十余年的亏损中就可以得出结论。但区别于京东，极兔在发展初期就已经拥有了“基本盘”。

根据国信证券的研报，极兔的日均业务量已经达到了700-1000万件。位于北京某核心商圈的极兔快递员小S对搜狐科技表示，该片区每日派单量可以达到千单上下，几乎全部是来自拼多多平台上的订单。从AI财经社此前对极兔郑州某网点站长的走访中也可以得知，片区内拼多多的包裹量占比在40%，有的网点可以达到50%，为第一大客户。其次，来自抖音和快手的包裹量也在逐渐增加。

如此巨大的业务量需要大量的下单渠道支撑。根据极兔官网，极兔在全国拥有近20个快速下单渠道，包括3个官方渠道和14个电商渠道，以及5个第三方快件查询平台。除了拼多多外，还包括苏宁、当当、云集等电商平台，抖音、快手等短视频/电商直播平台，OPPO、vivo等手机品牌以及小兵驿站、云柜等末端配送平台等等。值得注意的是，极兔目前尚未接入阿里系及京东渠道。

即使是拼多多一方的订单，极兔目前也难以全盘承接，以拼多多日均7000万的需求，极兔或许也仅能吃下一成。而此前，也有拼多多相关工作人员对媒体表示，极兔的宣传是在蹭拼多多的热点。

在时效性上，极兔也面临诸多质疑。有极兔的快递员曾向搜狐科技表示，“我们现在有自己的站点，自己的转运中心。在时效性上已经和四通一达一样了。”但在网友们的对极兔的评价却不尽相同：“刚投诉极兔快递，说快递已经给我送了，但电话没有、短信没有、取件码没有，丢在一个什么六七公里外的站点，打电话问了，说第二天给我送来，刚刚打电话去又说忘记了。”

尽管服务相较于通达系或顺丰等有差距，但在快递员工资上，极兔却可以对标。“他们可能给快递员的揽件费用和给我们的差不多，都是2.5 元，但我们同城件一般都要13元起，即使量大可能也就谈到10元，但他们可以把单价降到3块甚至2块多，刚够给快递员的揽件费。”某顺丰快递员对搜狐科技表示。

小S告诉搜狐科技，对于他们站点来说，每月1000单是划定快递单价是贵还是便宜的分界线。“超过这个范围，单价在2-3元，而不足这个范围时，市内的快点还是按照标准8元/单的价格收费。”这种亏损模式几乎很难维持。今年9月中旬，极兔曾被曝出寻求百亿规模融资。而与极兔的定位类似，低端快递市场也在迎来老玩家们的入局。顺丰丰网、京东众邮都是参与者，借助空余的运力，这些对手们显然比需要巨额投入、重新建网的极兔更具优势。

除了极兔之外，拼多多与中国邮政的合作也是大众的主要关注点之一。在之前提到的电子面单系统中，使用邮政快递的商户在审核、充值取号的过程中都更为简单。同时，双方也在探索农产品上线专用电子面单，即对农产品物流与普通包裹做区分的可行性。根据拼多多的数据，农村地区年收投快件量达到120亿件，是一片巨大的市场。

在电商平台的强势把控与不断有新对手入局的夹击下，快递行业本身也陷于混乱和危机之中。

今年2月以来，快递行业的价格战愈演愈烈，财报显示，各家快递单票价格同比均下降两至三成。申通快递服务单票收入2.11元，同比下滑23.55%；圆通快递产品单票收入2.11元，同比降22.57%；韵达快递服务单票收入为2.12元，同比下滑33.75%；向来高单票价的顺丰也同比下滑20.97%，快递单票收入为17.11元。

而不少电商商家都成为了快递公司的争夺对象，某电商商家告诉搜狐科技，近段时间，她经常遇到快递网点站长出面，愿意以更低价格寄件的情况。

反映在快递员端，上述顺丰快递员向搜狐科技抱怨了快递员工资普遍在下降的现状：“现在快递不好干啊，我就是胆子小不敢下手，我们县城以前加盟一个快递网点只要1万块钱都没人干，现在加盟费都要50万。”

就在快递员们寻求加盟的同时，双十一临近，不少快递网点却陷入了配送员罢工、站点瘫痪的境况，部分快递网点因亏本收件、业务量不足需向总部上交罚款，导致业务员工资被拖欠，网点也难以为继。

快递行业的局势愈发不明朗，而成长在快递行业“低价求发展红利期”的拼多多，下一步在物流棋局上该怎么走，对于其未来至关重要。