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部分苹果 Mac 发货时间延迟至 11 月中下旬，或为 Apple Silicon Mac“铺路”

威锋网 2020/11/2 10:30:35 责编：远洋
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近日，有眼尖的网友发现，部分 MacBook Pro 的发货时间已经延迟至 11/12-11/19 日，高配版本的 13 英寸 MacBook Pro 更是推迟到 12/2-12/8 日；部分新款 21.5 英寸 iMac 同样推迟到 12/1-12/8 日收货。

按照惯例，不少网友猜测，这或许是在为本月中旬可能会举办的秋季发布会「第三部」铺路。据此前各方传言，苹果将在 11 月 17 日再次召开发布会，届时将发布搭载苹果自研处理器的 MacBook 笔记本电脑。

大家的猜测并不是没有根据——在上周召开的 Q4 财季大会上，苹果 CEO 库克表示，今年还会有几款新产品上架；而在六月份的 WWDC 大会上，库克亲承，搭载苹果自研处理器的 Mac 将在今年上市。

在上周发布的 macOS 11.0.1 Beta 测试版中，有果粉也在占位符文件夹中发现了多个全新的文件；而在早些时候，苹果在发布新版 Boot Camp 时引用了一款尚未发布的 2020 年 16 英寸 MacBook Pro 电脑。

上周，苹果还向开发者发出邀请，这些受邀的开发者可与苹果工程师进行有关 Apple Silicon Mac 的，一对一的代码级指导。

来自各方的消息，都指向了 Apple Silicon Mac 很可能将在本月面世。

不过也有网友表示了怀疑。由于疫情，今年的 Mac 电脑销量创下了有史以来的新纪录，而 MacBook Pro 居功至伟——这一现状到现在依然没有改变。上周库克曾表示，苹果面临着多款产品的供应问题，Mac 电脑位列其中。

由于疫情期间，大量用户需要在家办公，而不少公司还为员工购买 MacBook Pro 作为居家工作设备。在销量提高的同时，供应问题也迎来了挑战。

这是否预示着新 Mac 即将发布，还有几天时间就能揭开谜底。

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关键词：Mac

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