Mate40 热销，麒麟绝版，喜忧参半的华为业务如何继续

在全球首发 8 天后，华为新一代高端旗舰手机 Mate40 系列正式在国内上市。顶着 “史上最强 Mate”的光环，以及绝版麒麟 9000 芯片，华为 Mate40 系列上市即遭抢购。

京东数据显示，京东于 18 时 08 分正式开售华为 Mate 40 系列手机。京东开售仅 11 秒即告罄，选择 “1 小时达”购买华为 Mate40 系列新品的用户数，环比华为上一代旗舰机增长超 600%。

根据天猫公布的数据，这次 Mate40 系列仅仅用了 20 秒就全部售罄。

苏宁易购数据显示，开售后，华为 Mate 40 系列手机首销售罄，苏宁易购预约破百万，已开启第二轮预约。

在发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东表示将 “尽可能解决问题”，但由于芯片受限，外界预测华为 Mate 40 系列备货约 1200 万部至 1500 万部，远少于以往 Mate 系列的出货量水平，华为 Mate 40 系列一机难求或将持续。

被疯抢的 Mate40

在耗时两个多小时的发布会上，余承东展示了全新一代华为 Mate40 系列在性能、影像和交互等方面带来创新体验。

当然，Mate 40 系列最为核心的竞争优势就是麒麟 9000 芯片，作为业界首款 5nm 5G SoC，它集成了最高 153 亿个晶体管，“是目前手机工艺最先进、晶体管数最多、集成度最高、性能最全面的 5G SoC。”

在定价上，相比比上一代贵了 700 元。其中，Mate40（8GB+128GB 版）售价 4999 元，Mate40（8GB+256GB 版）售价 5499 元；华为 Mate40 Pro （8GB+128GB 版）售价 6499 元，Mate40 Pro （8GB+256GB）版售价 6999 元。

即便如此，Mate40 系列供货依然紧张。10 月 30 日 18 时 08 分，华为 Mate 40 Pro、华为 Mate 40 Pro+、华为 Mate 40 RS 保时捷版本 3 款手机正式开售。当天，天猫、京东、苏宁三大电商平台首批货 “秒光”。

线下渠道供应同样如此，据飞象网记者了解，目前在北京、上海、深圳等在内的华为旗舰店以及授权体验店，均只有部分机型可以预订，并且到货时间无法保证。

余承东表示，由于麒麟处理器的库存量限制，导致 Mate 40 系列供不应求，目前华为仍在加紧生产，想尽办法解决供应问题。

麒麟绝版 华为业务如何继续？

众所周知，根据美国商务部宣布的对华为进一步限制的禁令，华为将不允许使用任何涉及美国技术的产品，来设计和制造芯片。这一禁令意味着美国将直接切断华为麒麟芯片的供应，也因此华为 Mate40 系列成为麒麟芯片的 “绝唱”。

没有芯片供应，华为手机业务还能否继续？

在发布会上，华为现场播放了一部短片《在一起就可以》，短片描述 2020 年不同行业，不同人群都面临困境、逆境，而每个人都在不同环境中走向自己的前线 “作战”。短片中提到 “看到对科技的坚持正在改变世界、看到征程虽远，但后来者已在路上、在乎我们的人和我们在乎的人一起向前，就没有害怕二字。寻找方向的人一起向前，本身就是方向，只要在一起，就可以，冲破阻碍，披荆斩棘，抵达彼岸。”

“中国科企需要 “在一起”潜心强化自己的产业链纵深，才能打破外界的封锁，真正走上自立之路。”面对挑战，余承东表示，无论有多大困难，我们的业务还要继续坚持下去。

虽然余承东并未正面给出麒麟绝版后的芯片供应问题如何解决，不过业内早已有所推断，一种是，华为将通过加大对外芯片采购的方式来维持手机产品线的运转。此前，高通、联发科、台积电、三星等多家芯片企业就已经在寻求重新与华为合作的途径，并且已经向美国提出申请。截至当前，已有三星、AMD、英特尔两家美企宣布获得美国许可证，可重新向华为供货。高通、联发科目前还未获批，不过两家都在积极推动美国政府允许其与华为的合作。

而美国对于华为的禁令也有望 “松动”。据外媒金融时报消息，美已经开始有松口的迹象，只要证明自身产品不会用于华为的 5G 业务，便有望拿到重新的供货许可。

另外，华为没有打算放弃芯片，包括投资芯片生产线。据金融时报，华为正计划在上海建设一家不使用美国技术的芯片工厂。据熟悉该项目的人士称，该制造厂预计将从制造低端 45 纳米芯片开始。华为的目标是在 2021 年底之前为 "物联网" 设备制造 28 纳米芯片，并在 2022 年底之前为 5G 电信设备生产 20 纳米芯片。报道称，华为没有制造芯片的经验，该工厂将由上海市政府支持的上海集成电路研发中心有限公司（ICRD）运营。

与合作伙伴 “在一起” 打造智慧生态圈

在核心的手机硬件之外，华为也在底层操作系统、软件生态、以及 IoT 生态上强劲发力。有消息称，华为已将笔记本电脑、智慧屏和 IoT 家居智能产品纳入 “南泥湾”项目，希望实现自给自足，不受美国影响。

余承东曾透露，鸿蒙操作系统已经可以打通各种设备，“今年华为的手表、智慧屏都会搭载鸿蒙操作系统。南向接分布式设备，北向接大量应用，构建生态。”

虽然鸿蒙还远未到手机应用阶段，但华为自研的 HMS 服务在全球市场获得了快速增长。目前，HMS 服务平台已在全球吸引超过 160 万开发者入驻，集成 HMS 服务的应用超过 8 万个，今年上半年华为终端云服务月活用户已超 5.2 亿。

华为希望通过领先的技术实力和底层生态构建，在可穿戴、车机、大屏、PC 等终端进行场景互联，打造华为 1+8+N 的智慧生态圈。

在华为 Mate40 系列发布会上，传闻已久的华为智选车载智慧屏终于露出了庐山真面目。

根据华为手机业务产品线总裁何刚介绍，华为智选车载智慧屏与华为手机实现了无缝衔接，基于分布式能力，华为手机上支持 HUAWEI HiCar 的应用可以无缝流转至华为智选车载智慧屏。

之前，余承东曾在华为开发者大会上表示，华为 HiCar 已经与超过 20 家车厂、150 多款车进行了合作。2021 年计划超过 500 万台车预装 HiCar。

华为与产业链伙伴、渠道合作伙伴、开发共同打造的全场景智慧生态的崛起，让华为消费者业务有了更强的抗打压能力。正如余承东在发布会最后所说，未来将是产业链的竞争，只有在上下游取得更多主动权，在更多不同领域发挥本土科技企业的整体实力，才能够面向未来、无惧挑战。