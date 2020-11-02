《塞尔达无双：灾厄启示录》试玩评测：喜忧参半

相比此前的《塞尔达无双 海拉鲁全明星》《火纹无双》，这次的《塞尔达无双 灾厄启示录》很特殊，是《旷野之息》世界观下剧情相关的前传作品。本作正式版将于 11 月 20 日发售，并于 10 月 28 日配信了免费的试玩版。今天以试玩版内容，聊聊游戏体验。

最直观的：优化问题

在这次 10 月的直面会 mini 结束后，任天堂就公开了本作试玩版的下载。在近半小时后，各大社交平台和游戏社群，就被 "帧数好低、掉帧很严重、光影跟本篇比很差、分辨率糊得不能看" 等批评声所笼罩。

确实，本作在帧数和分辨率方面都不是很稳定。

在游戏第一场战斗的大地图下，掉帧显得非常明显。而后面一些小地图，帧率则比较稳定。分辨率方面，由于卡通渲染的画面，因此电视模式下看起来还算比较舒服，但是掌机模式下则可以明显感觉到模糊。

跟《旷野之息》原作的画面相比，本作有着非常明显的差距。除了分辨率和帧率以外，场景中的建模和光影，看起来也不如原作。这可能是因为使用了光荣自家引擎的缘故。

事实上，从 TGS 光荣官方的直播中，我们就已经能看到明显的帧数和分辨率波动了。这次官方给出的试玩版，很有可能和一个多月前 TGS 展出的为同一版本。此版本的创建时间，甚至可能已经是两个月以前了。因此在此版本到正式发售这三个月期间，优化方面可能还会得到一些进步。

当然，有优化自然是更好，但如果这就是最终的版本，那我们也就只好寄希望于传说中性能更强的新 Switch 了。包括本作在内的许多近期游戏，都采用了动态分辨率，不锁帧数上限，可能就是为了方便在新的 Switch 上，获得更好的画面表现。

操作手感：略为失望

手感这个东西比较玄学，不同玩家的感受和理解也不一样，因此这一部分内容仅代表我个人观点。

试玩版中目前可操控的角色有林克、塞尔达和英帕。正式版中目前可以确认的是，四英杰也能成为可用角色。

目前可用的三位角色，林克用剑盾，塞尔达用希卡之石，英帕则是忍术。也因此，这三者从攻击方式、战斗策略到手感，都不太一样。我个人比较喜欢英帕在影分身之后的操作，打击感相对好一些，观赏性也很足，当然同时带来的，也有上面提到过的掉帧问题。

但总体而言，无论是跑步、技能等操作，还是战斗时的打击感，都有着明显的不足。一些技能在使用时，由于帧率波动的干扰，我甚至有些分不清到底是卡了，还是系统设置的打击停止帧。尤其对于最近在玩《旷野之息》，或是早已形成肌肉记忆的玩家，初上手本作时可能会对手感这方面感到失望。

细节还原，系统丰富

虽然从整个流程结构来看，本作被分为了章节和选关式的设计，没有原作那种近乎完全开放的自由度，但考虑到本作是以叙事为主要目的，这么设计自然是没有什么问题的。并且尽管关卡和可玩要素，是随着流程推进才能一一解锁，但这并不妨碍玩家回头玩之前的关卡。

在战斗中，仍然有着许多可以破坏的物体，例如木箱、大树等，也可以利用场景中的铁箱等物体进行攻击。另外，虽然战斗节奏比较快，但仍然有着许多 “呀哈哈”可供玩家探索。由于目前可玩关卡比较少，很难说这种设计是否会对战斗体验产生一些影响。

从这次的试玩版可玩的内容来看，本作虽然在系统上进行了许多改动，但仍然忠实了原作中大量的细节。这些细节不仅赋予了本作世界的生命力，甚至还让我们对《旷野之息 续作》有了更多期待。

解释不通，穿越时空

最后来说说本作目前已知的剧情吧。

此前的无论是官方的新闻稿，还是宣传片标题，都将其定义为【《旷野之息》100 年前发生的故事】。

但从试玩版开头的短片，我们可以看到，小守护者是穿越时空回去的。在灾厄降临，塞尔达觉醒的那一瞬间，小守护者觉醒。

它意识到，灾厄已经降临，局面已经无法挽回。因此，小守护者开启了时光隧道，穿越回了灾厄降临前夕。

从官方的口径来看，本作剧情应该是和《旷野之息》处在同一个时间轴上。但如果根据目前小守护者穿越时空的剧情来看，本作剧情应该是平行宇宙才对。并且在剧情过场中，字幕也同样提到了 “另一个故事 “。

当然，本作的剧情大概率是没有 IF 线的，也就是结局仍然是众人战败。但从严谨的塞尔达设定上来看，这和《旷野之息》本篇的故事，已经不处于同一个时间轴了。

不过剧情后续的发展究竟如何，我们还是期待正式版的发售吧！