外媒测试：小米 10 至尊版快充功率为 80W，不到宣传的 120W

小米 10 至尊版是支持 120W 快速充电的少数手机之一，它也是支持 Quick Charge 5 的手机之一，Quick Charge 5 可实现 100W + 的快速充电。

小米 10 至尊版随附的盒子带有 120W GaN 充电器，一项旨在检查手机充电速度的充电测试表明，虽然比市场上大多数设备快，但小米 10 至尊版的充电功率并没有达到 120W。

电池充电测试是由 Android Authority 的人员进行的，他们发现小米 10 至尊版的实际充电功率仅为 80W，而小米的宣传功率为 120W。

测试表明，充电器在首次插入时开始消耗 92.3W 的功率，但在充电的大部分时间内下降到 86.4W。手机本身接收到的功率为 80.1W，这当然是非常快的，从无电到充满电仅需 21 分钟。手机用 18W 适配器充电的话，充满电需要 68 分钟。

温度方面，峰值温度在 80W 时为 43.8°C，高于理想温度 40°C。如果手机实际充电接近 120W，则峰值温度将更高。手机还以 50W 的功率充电，从无电到充满需要 29 分钟，峰值温度为 39.1°C。

小米 10 至尊版在以 80W 充电时，整个充电期间不会保持高温。当电池电量达到 70% 时，温度会下降。