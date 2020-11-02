除了让你买买买，苹果官网还隐藏着这些实用网页工具

官网作为企业面向公众的官方性平台，除了用于展示最新产品，发布营销信息以外，也是消费者获取技术支持的第一渠道。

以苹果中国官网为例，顶部横幅除了展示 Mac、iPad、iPhone 等产品线以外，最右边还包括了「技术支持」，该页面是面向消费者的官方技术支持工具，你可以按照产品类别或者服务类别找到相应的解决方案。

此外，面向开发者或者商家的公开资料往往也包含了许多关于苹果的不为人知的「秘密」。如果你也经常在产品使用过程中遇到问题，这篇文章中收集的来自苹果官网的实用工具或许能够让你省下不少检索的工作。

Apple 服务计划

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虽然苹果的硬件产品都力求完美，但难免还是会遇到无法通过 OTA 升级解决的设计缺陷或者功能障碍，这时就需要对产品进行召回或者提供维修。

Apple 服务计划提供了包括更换计划、维修扩展计划和召回计划等在内的查询服务，最新的案例是适用于声音问题的 AirPods Pro 服务计划。

如果你的产品在使用过程中出现故障，可以先到「Apple 服务计划」页面中确认是否属于其中的案例，如果符合的话可以在 Apple Store 或者授权服务商获得免费维修或产品更换服务。

保修状态查询

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在这个页面下输入产品的序列号和验证码即可查询保修状态以及是否符合另外购买 AppleCare 保修服务的条件。

系统状态查询

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有时 iCloud 加载不出或者其他苹果服务不可用时，也许不是你的网络出现问题，有可能是苹果服务器发生故障。

这个页面可以查询到各类苹果服务的服务器状态。最近出现问题的服务将会通过超链接来显示详情，并在曾受影响的服务旁边附加「已解决问题」的状态。点击一个超链接可以弹出一个窗口显示当前的状态、上一次问题发生的时间、受影响的用户数量以及问题对用户的影响情况。

识别你的苹果设备

虽然苹果产品的辨识度很高，但还是有个别型号的设计比较趋同，例如在可能很多非数码爱好者会难以区分 iPhone 4 和 iPhone 4S。

你可以在以下链接中，找到几乎所有苹果近几年推出的产品：

识别你的 iPhone 机型

识别你的 iPad 机型

识别你的 MacBook AIr 机型

识别你的 MacBook Pro 机型

识别你的 iMac 机型

识别你的 Mac mini 机型

识别你的 Mac Pro 机型

识别你的 iPod 机型

识别你的 Apple Watch

识别你的 AirPods

App Store 项目支持（退款 / 报告质量问题 / 查找已购项目）

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在这个页面下，你可以获取通过 App Store 购买的内容的帮助，详细到每一笔通过验证的订单，同时可以对不同订单发起退款请求、报告质量问题等操作。

但需要注意的是，恶意退款属于违规操作，严重的话可能会被封号，而且退款次数过多的话会导致后续的退款申请失败。

Apple 设备配件设计准则

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点击这里下载近年的苹果产品尺寸图（提取码 lu0B）

这是苹果面向第三方配件厂商公开的设计准则，其中详细地写明了针对不同苹果产品的配件设计标准，甚至还包含了不同苹果产品的设备尺寸图。

这些工程制图展示了更多苹果官网没有公开透露的信息，例如许多人都觉得今年的 iPhone 12 系列屏幕边框厚度和去年的 iPhone 11 系列一样，但通过查阅这些设备尺寸图可以得知，今年的 iPhone 12 系列的屏幕边框为 3.47mm，比去年的 iPhone 11 Pro 系列的 4.45mm 窄了不少。