华为董事长梁华：加速 5G + 云 + 4K/8K 融合

IT之家11月2日消息 今日，在 2020 年世界超高清视频产业发展大会在广州召开，华为公司董事长梁华发表开幕演讲。

梁华从 “5G、云与 4K/8K 融合”的角度，分享了在 5G 超高清时代，4K/8K 如何与 5G、云实现产业正循环；如何推动产业技术标准统一，提升消费者体验等问题的看法。

梁华指出，以中国为例，2019 年，超高清视频产业规模接近一万两千亿元，同比增长 51.2%，实现超高清节目内容制作超过一万两千小时，4K 频道从 2018 年的 2 个增加到目前 5 个，用户数达到 2.48 亿。预计到 2022 年，中国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元。

IT之家了解到，今年 9 月，中国超高清视频产业联盟发布了 CUVA HDR 标准，目前已进入应用推广阶段，同时，面向 8K 和 5G 应用的第三代音视频编解码技术标准 AVS3 和 China DRM 标准，也已进入商用阶段。

梁华表示，当前，超高清视频产业面临着标准不统一、发展节奏不协调的挑战。推进从内容制作到传输传送、终端显示端到端产业链的统一标准，形成可行的技术标准体系，其实已经刻不容缓。同时，针对目前超高清内容与质量不足的现状，梁华认为，应该产业链上下协同，创新技术与应用场景，促进内容创新与繁荣。

梁华发言全文如下：

各位嘉宾、女士们、先生们，大家上午好。很高兴参加超高清视频产业发展大会，与产业组织、科研机构、合作伙伴共同探讨，5G 时代超高清视频的技术创新与产业发展，同时，分享华为的一些理解和思考。

我们认为，视频，尤其是超高清视频，能够改变人们的生活，满足人们对美好生活的需求。推进超高清视频产业链的发展，真正让中国，让世界走向 4K/8K 超高清视频时代。

过去一年，我们欣喜的看到，超高清视频发展进入快车道。以中国为例，2019 年，超高清视频产业规模接近一万两千亿元，同比增长 51.2%，实现超高清节目内容制作超过一万两千小时，4K 频道从 2018 年的 2 个增加到目前 5 个，用户数达到 2.48 亿。预计到 2022 年，中国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元。

从应用领域来看，超高清视频技术与 5G、云计算、人工智能、VR/AR 等新技术融合，已经在新媒体、广播电视、教育医疗、安防监控、智能制造等领域广泛应用，商业模式的探索也逐步落地。目前，中国超高清视频产业已经形成终端设备先行发展、内容供给初具规模、技术标准逐步完善、行业应用日渐兴起的良好态势。

同时，我们也看到，商业模式不清晰、标准不统一、内容不足，仍然是超高清视频产业的三大挑战。借此机会，分享三点思考：一是 5G 时代，4K/8K 如何与 5G、云实现产业正循环；二是如何推动可行性技术标准统一，提升消费者体验；三是技术创新如何促进内容创新与繁荣。

第一、5G 赋能超高清，促进 4K/8K 与 5G、云形成产业正循环

超高清视频对大流量、高速率、低时延的需求与 5G 技术特性高度吻合，过去一年，超高清视频与 5G、云、AI 等加速融合，彼此互为应用场景，互为能力补充，在广播电视、新媒体直播、智能矿山、远程医疗等领域形成众多标杆，超高清视频应用已成为现阶段 5G 商用探索的最大亮点之一。

一方面，5G + 云 + AI 赋能超高清视频产业快速发展，同时，4K/8K 应用的繁荣反过来促进 5G 基础设施的建设与发展，如此，产业发展形成正循环、正激励。分享两个案例：

第一个是 5G + 超高清在中超赛事的直播，今年 6 月，运营商、华为与合作伙伴携手，首次完成了基于 5G 移动边缘计算的超级现场直播，为球迷提供了一个崭新的观赛方式：在 5G 手机或 VR 终端上，观众可以自主选择观看视角、随时查看实时比赛数据，或者回放精彩时刻，不错过任何一个精彩镜头。

在中超比赛中，现场多个超高清机位在不同位置进行拍摄，实时将超高清视频内容通过 5G 网络，回传至济南边缘计算节点和北京赛事制作中心，摆脱了传统转播车线缆的束缚，实现随时随地超高清内容的采集、制作和传播，让用户对 5G 能有实实在在的感知体验，有感知之后用户就愿意为更好的内容服务进行付费。

另一个案例是在山西阳泉煤业，在地下 534 米的矿井，运营商与华为联合阳泉煤业开通了全国首个煤矿井下 5G 网络，这也是目前全球最深的地下 5G 网络。在这里，5G 当前解决的一个最迫切的问题，是实现井上井下高清音视频通话、以及超高清环境视频的快速传输。在此基础上，5G + 超高清与云、AI 融合，进一步实现智能巡检、智能采煤等多个煤矿行业应用。这一系列应用的推出，将减少工人在井下危险环境的暴露时间，保障了煤矿的安全生产，提高了生产效率。

新的网络特性促发新的行业需求、新的需求带来更多创新应用和业态、新的业态发展激发更多网络需求。5G 赋能的超高清视频技术，以更强的信息承载能力和更具潜力的应用价值，为消费升级、行业创新与数字化转型提供了新场景、新要素、新工具，并带来全新的商业成果。

第二、推动产业技术标准统一，完善数字版权保护，提升消费者体验

当前，超高清视频产业面临着标准不统一、发展节奏不协调的挑战。推进从内容制作到传输传送、终端显示端到端产业链的统一标准，形成可行的技术标准体系，其实已经刻不容缓。

今年 9 月，中国超高清视频产业联盟发布了 CUVA HDR 标准，目前已进入应用推广阶段，同时，面向 8K 和 5G 应用的第三代音视频编解码技术标准 AVS3 和 China DRM 标准 , 也已进入商用阶段。

尊重和保护数字版权是内容创新的必由之路。当前，世界各国已把超高清产业作为新的经济增长点，数字版权管理（DRM）作为超高清产业的核心标准与技术，将有力支持超高清产业的发展，成为构建产业链各方合作共赢的基础。

我们相信，全球产业协同，构建开放的音视频技术标准体系，推动产业化落地，为消费者带来革命性的体验提升，是超高清产业健康发展的关键。

第三、创新技术与应用场景，促进内容创新与繁荣

优质的超高清内容一直是产业短板，随着服务器、传输网络等 4K 基础设施的逐步完善，相匹配的超高清内容资源仍处于稀缺状态。没有内容，就很难支撑超高清视频产业的健康有序发展。

关于构建超高清内容，我们认为，可以通过技术使能、内容生态促进计划，以及产业协同三层架构来促进内容创新与繁荣：第一层是 2D 转 3D，通过技术将现有的海量视频做 4K 修复及 3D 化，在保护版权的前提下，快速提供类似 IMAX 影院的大屏观影体验；第二层是构建 VR 社交场景内容，针对用户有付费意愿、且具备社交互动基因的内容建立新的用户付费场景，特别是教育和娱乐领域，比如智慧课堂，商场、社区的 VR 自主机；第三是丰富常态化、周期性的 VR 直播内容，通过体育赛事、演唱会、网络直播等热点事件，吸引和培养新用户体验超高清内容的习惯，为用户持续使用 VR 等超高清内容服务构建粘性。

同时，在产业发展早期，为了吸引更多内容制作方参与超高清视频产业，需要构建协作、互助、共赢的可持续发展机制，比如，超高清产业基金持续在优质超高清内容创作方面加大支持力度，鼓励制作更多高质量的超高清节目。优质超高清内容创作、制作和消费将进一步激发超高清产业的发展与繁荣，带来较好的社会与经济价值。

超高清时代大幕已经拉开。畅想未来，不管是 5G，还是超高清产业，都有十分令人期待的发展前景。华为将秉持开放、合作、共赢理念，携手产业合作伙伴，应用 5G、云、人工智能、4K/8K 超高清等新技术，共同创造一个由技术创新和用户体验驱动的 5G 超高清发展新时代，为 5G 商用、4K/8K 超高清产业繁荣做出我们的贡献。谢谢大家！