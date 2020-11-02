谷歌 YouTube Premium 体验：组建 6 人家庭每月人均不到 4 元，享受无广告视频 / 千万曲库

YouTube 俗称「油管」，是全世界最大的视频平台。每天，千万数量的 YouTuber （相当于我们所说的 Up 主）在上面发布各种各样的视频。据统计，全球在一分钟内有 400 个小时的视频上传到 YouTube 平台。

努力创作的 YouTuber 造就了 YouTube 平台，而 YouTube 平台也用巨大的浏览量实现的丰厚广告收入补贴了这些内容创作者。





YouTube Premium 是什么?

顾名思义，YouTube Premium 是 YouTube 在 2014 年 11 月推出的订阅服务，相当于国内各大视频平台的订阅会员。YouTube Premium 在刚推出时以 Music Key 为名，而在调整后更名为 YouTube Red 并开始向全球各个地区推出。

2018 年 5 月，YouTube 宣布 YouTube Music 将作为订阅制音乐服务重启，而 YouTube Red 也正式更名为 YouTube Premium，价格则从每月 9.99 美元上涨至 11.99 美元。

因此，YouTube Premium 除了视频会员权益之外，还拥有谷歌的两大流媒体音乐会员权益 YouTube Music Premium 及 Play Music 服务。





为什么要订阅 YouTube Premium?

完全无广告的页面以及视频，就是它最强力的吸引。

各类广告，可能是 YouTube 平台最为人「痛恨」的一点。我曾经也试过这一窘境——听着一条 ASMR 视频入睡，结果视频中间突然插播广告，瞬间来了个「垂死床中惊坐起」。相信日常使用 YouTube 平台的朋友或多或少有过这样的体验。

▲YouTube 广告

但我们不能怪 YouTube —— 平台是免费观看的，广告是平台和 YouTuber 盈利的主要方式。如果没有广告，这些 YouTuber 很难靠单纯的热爱创作更多优质内容。

YouTube 的广告也算是相当良心：5 秒钟后即可跳过。这让用户反而能专心看完广告商投放的内容，并出现更好的效果；至于国内一些平台长达 120 秒的广告，我想很少人会把这些又臭又长的广告看完。

▲普通用户和 Premium 用户的界面区别

随着 YouTuber 的增多，也有不少小伙伴表示 YouTube 视频内的广告是越来越多了。时间虽然短，但频繁的广告很影响观影体验。如果你经常使用 YouTube 而且难以忍受广告困扰，你可能需要订阅 YouTube Premium 了。

除了回归简洁的界面外，YouTube 也为 Premium 用户准备了一些其它权益。

后台播放、全高清缓存

对 YouTube 普通用户来说，当 YouTube App 不在最前端或设备处于锁屏状态时，正在播放的视频将会自动中断，用户需要重新打开 App 才能继续播放视频。而订阅了 YouTube Premium 的用户则可以让视频或音乐在后台播放，可谓十分实用。

YouTube Premium 用户还能直接以全高清 1080P 画质缓存任何视频（前提是视频支持），非订阅用户则没有缓存视频的功能。





▲YouTube Originals

顾名思义，YouTube Originals 就是 YouTube 平台的自制剧集。内容虽然不多但也涵盖了各方面，也有与贾斯汀·比伯等巨星一同制作的视频。YouTube Originals 大多数视频都拥有 4K 超高清画质，单纯当附赠的肥皂剧看一看也是不错的选择。





「尊贵的」logo

当你订阅了 Premium 会员，并且系统判定你的地区已经支持 YouTube Premium 服务，左上角的 YouTube 会变成 Premium 字样，表明用户作为订阅会员的身份。不过，前提是你一定需要使用当地「原生的」IP 地址才可实现，否则 Premium 的 logo 不会出现。

此时，页面会弹出「你所在的地区可能不支持全部 YouTube Premium 权益」的提示，后台播放功能无法实现。





实验性功能

YouTube 平台会优先向 Premium 用户定期推送他们将在未来尝试推出的功能，相当于 YouTube 平台的 beta 版本。（暂时仅限于网页端）





可能是最被低估的音乐流平台

当 YouTube 和音乐结合在一起，意味着巨大的可能性 —— 借助 YouTube 这个大平台，YouTube Music 可以找到很多在国内音乐平台已下架的歌曲。

我经常听的一首歌《起风了》原版在国内的平台已经很难找到，但有用户在它下架前上传到 YouTube 平台，因此我能在 YouTube Music 上收听。

由于很多歌曲的来源都是 YouTube，因此 YouTube Music 还能播放视频或者音频。背靠 YouTube 意味着它能大概率找到各种你想要的歌曲，这是 Spotify、Apple Music 和 QQ 音乐等平台无法做到的。

和各类串流音乐软件平台一样，YouTube Music 也有自己的一套推荐歌曲的算法 —— 虽然没有 Spotify 等平台丰富，但足够优秀。

至于 Play Music 则和 YouTube Music 大同小异，在打开 Play Music App 时，谷歌的态度表明更推荐用户使用 YouTube Music 平台。





对于国内用户来说，YouTube Music 唯一的缺点可能是需要网络环境，除此之外，在我看来 YouTube Music 的体验并不比其它音乐流 App 更差。

YouTube 在努力在 App 内为用户推荐他们的音乐流平台，但截至今年 4 月 YouTube Music 的订阅数只有大概 2000 万左右，只有 Spotify 的约六分之一。

低廉的价格，是订阅 YouTube Premium 最大的理由

根据维基百科的数据，目前 YouTube Premium 已经登陆了全球 95 个国家和地区，而每个国家和地区的收费均不相同。

熟悉国外流媒体平台的朋友应该了解，在经过汇率换算之后，土耳其、阿根廷、印度和菲律宾等国家的费用往往是最便宜的，而 YouTube Premium 同样如此：组建六人家庭会员，均摊下来价格非常实惠。在最便宜的印度区订阅，平均一个月只需要不到 4 元即可享受 YouTube Premium 服务。

YouTube Premium 优惠地区（个人/家庭）

印度：169卢比（15.2元）/ 249卢比（22.4元）

土耳其：21.99里拉（17.5元）/ 33.99里拉（27.1元）

俄罗斯：249卢布（21.0元）/ 379卢布（32.0元）

菲律宾：209比索（28.8元）/ 309比索（42.6元）

巴西：27.9雷亚尔（32.5元）/ 41.9雷亚尔（48.8元）





YouTube Premium 的付费很简单，只要有所需订阅地区的网络环境并且拥有一张 Visa / Master 外币卡或者海外支付方式，即可直接在 App 或网页端订阅。首次订阅还可以免费试用 1 个月，想先白嫖感受一下也可以。

在组建家庭会员后，你就可以拉上小伙伴一起分担 YouTube Premium 的费用了。需要注意的是，你的朋友也需要和你处在同一 IP 地址——如果你在印度区订阅，你朋友的 IP 地址也需要位于印度，否则不能邀请他进入家庭组。

另外，根据谷歌的规定，一年只能进入一个家庭组。

地区限定/防止踩雷

享受了实惠，当然也要付出一点代价。

在某个地区创建家庭组时，YouTube 和 YouTube Music 就会根据网络环境推荐此地区的相关内容 —— 这些地区限定内容在 YouTube Music 上尤为明显，当你组建或进入了印度区的 Premium 家庭组，你的 YouTube Music 推荐的内容少不了印度本地的歌曲排行榜推荐，这也就是用户们俗称的「咖喱味」。

如果你不介意这一点，印度区订阅无疑是最佳选择：一年的 YouTube Premium 订阅费用往往只需要 45 元。我曾经在某宝上花费了 200+ 订阅了一年的 YouTube Premium 会员，后来了解相关知识，发现商家组建的是印度区家庭组后，果断选择不续费。如果你不了解相关费用，尽量不要在某宝上购买订阅服务。

如果有条件的话，不妨自己创建家庭组，或者直接订阅个人会员，一个月 15.2 元的价格算是十分良心了。





YouTube Premium 值得订阅吗?

如果你经常使用 YouTube 观看视频，甚至是一名跃跃欲试的内容创作者，YouTube Premium 非常适合你——最低不到 4 元一个月的价格，可以为你提升不小的使用体验，在观看视频的过程中不被打扰，YouTube Music 也是个非常不错的音乐流平台。总的来说，YouTube Premium 非常值得订阅。

当然了，想要实现本文的全部内容都需要一点技巧。正如上文所说，如果你觉得这篇文章有价值，它一定能为你带来帮助；至于从未/极少使用 YouTube，或没有相关网络环境的小伙伴，就暂时没有订阅的必要了。











