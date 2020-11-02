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百度关联公司正在申请 “百度云手机”商标

2020/11/2 16:18:01 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 11 月 2 日消息 百度正式发布 “百度云手机”旗舰版，这是百度面向个人用户发布的首款云手机旗舰新品。据悉，“百度云手机”旗舰版拥有 ARM 四核处理器、4GB 运行内存和 32GB 存储空间。

价格方面，“百度云手机”旗舰版提供包括日卡、月卡、季卡、半年卡和年卡在内的多种时长套餐。其中，30 天 “月卡”的售价为 77 元

现在据企查查数据显示，近日，百度在线网络技术（北京）有限公司申请多个名为“百度云手机”的商标，商标分类为科学仪器、网站服务，商标状态为等待实质审查。

IT之家此前报道，今年 4 月份，百度云手机正式发布，云手机依托公有云和 ARM 虚拟化技术，最终为用户 / 客户在云端提供的一个个安卓实例（操作系统）。用户 / 客户可以通过视频流的方式，远程实时控制云手机，最终实现安卓原生 APP 及手游的云端运行。

应用场景方面，除了游戏之外，百度云手机可以实现对海量应用的云端托管，针对直播 App、短视频 App 的内容监测，试玩广告和主播手游直播，企业远程办公及仿真测试等。在今年 4 月推出的企业级版本中，“百度云手机”便已经实现了对云游戏、云应用、云 VR 和云办公等四大场景的全面覆盖。

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关键词：百度云手机百度云

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