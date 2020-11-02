Google Play 商店发现恶意软件，已感染数百万设备

导语：恶意软件，正在悄悄为你签署高级无线应用协议（WAP）服务。

本周谷歌从官方 Play Store 删除了 17 款 Android 应用程序。

据来自 Zscaler 的安全研究人员 Viral Gandhi 称，这 17 个应用程序全部感染了 Joker（又名 Bread）恶意软件。他说：“这个间谍软件旨在窃取短信、联系人名单和设备信息，同时，也在悄悄地为受害者注册高级无线应用协议（WAP）服务”。

谷歌已经从 Play Store 中删除了这些应用程序，并启动了 Play Protect 禁用服务，但用户仍然需要手动干预从设备中删除这些应用程序。

Joker 是游戏商店的祸根。截止本次，这已经是最近几个月，谷歌安全团队第三次处理 Joker 感染的应用程序。本月初，谷歌团队刚删除 6 款被感染的应用。而在此前的 7 月，谷歌安全研究人员也发现了一批被 Joker 感染的应用程序。

据调查发现，这批病毒软件从 3 月份开始活跃，已经成功感染了数百万台设备。

这些被感染的应用程序采用的是一种叫做 “滴管（dropper）”的技术。这种技术能让受感染的应用程序绕过 Google 的安全防御系统，直达 Play Store，并分多个阶段感染受害者的设备。

从谷歌的角度来看，这项技术非常简单，但却很难防御。

首先，恶意软件的创造者会克隆合法的应用程序功能，并上传到 Play Store。通常来讲，此应用程序功能齐全，可以请求访问权限，但首次运行时不会执行任何恶意操作。由于恶意操作往往会延迟数小时或数天，谷歌的安全扫描也不会检测到恶意代码，因此，此类应用程序通常会出现在 Play Store 商店内。

但一旦用户安装到设备上，应用程序就会在设备上下载并 “丢弃”（由此得名为 droppers 或 loaders）其他组件或应用程序，而这些组件或应用程序包含了 Joker 恶意软件或其他恶意软件。

今年 1 月，谷歌发表了一篇博文，声称 Joker 是过去几年来，他们应对过的最持久、最先进的威胁之一。同时，谷歌也表示，自 2017 年以来，其安全团队已从 Play Store 删除了 1700 多个应用程序。总之，防范 Joker 很困难，但是如果用户在安装具有广泛权限的应用程序时能够谨慎一些，可以降低被感染的可能。

此外，Bitdefender 也向谷歌安全团队报告了一批恶意应用，其中一些应用程序仍然可以在 Play Store 上使用。Bitdefender 没有透露应用程序的名称，只透露了上传应用程序的开发者帐户名称，并表示安装了这些开发人员的应用程序的用户应立即将其删除。