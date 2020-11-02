马斯克卫星互联网项目「星链」带来惊喜：网速超美国 95% 宽带

据报道，美国网速测试统计公司 Ookla 最新数据显示，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 的 “星链”（Starlink）卫星互联网服务的试用速度已突破 160 Mbps，超过美国 95% 的宽带连接。

上周，SpaceX 拓展了 “星链”卫星互联网的测试工作，邀请一些感兴趣的消费者参与其公开 Beta 测试。“星链”项目团队当时表示，希望降低用户的最初预期，预计网络数据传输速度在 50 Mbps 至 150 Mbps 之间，网络延迟控制在 20ms 至 40ms。而且，不排除偶尔无法连接网络的情况。

但实际测试结果要好于预期。一名西海岸用户在 Reddit 社区发布截屏，显示其网络速度为 161 Mbps。此外，还有许多用户也晒出了他们的网速截图。

美国蒙大拿州（Montana）农村的一位 “星链”用户表示，其下载速度为 174 Mbps，上传速度为 33 Mbps。这些测试用户称：“SpaceX 将改变游戏规则。”

根据 Reddit 社区编制的速度列表，大多数测试用户的网速，都在 SpaceX 给定的网速范围内（50 Mbps 至 150 Mbps 之间）。而且，部分用户也确实经历了短暂断网。

一位用户称，每次中断大约是 10 秒至 15 秒，似乎每隔几分钟就会发生一次。但该用户同时指出，有几棵树挡住了信号，但还是有了相对稳定的高速连接。

目前，SpaceX 已经发射近 900 颗 “星链”卫星，虽不足以覆盖全球，但已经能为美国西北地区提供网络服务。

SpaceX 上周曾表示，“星链”服务最初的定价为每月 99 美元，同时用户需要支付 499 美元购买 “星链”设备，包含终端接收设备、三脚架和 Wifi 路由器。