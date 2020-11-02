“世界互联网大会 · 互联网发展论坛” 11 月 23 日至 24 日在乌镇举办

IT之家11月2日消息 据新华社报道，11 月 2 日下午 3 时，国新办举行新闻发布会，介绍世界互联网大会 · 互联网发展论坛有关情况及筹备工作进展，并答记者问。会议宣布，“世界互联网大会·互联网发展论坛”将于 11 月 23 日至 24 日在浙江乌镇举办。

据悉，今年取消举办第七届世界互联网大会，改为以世界互联网大会组委会名义举办“世界互联网大会·互联网发展论坛”。疫情背景下，现场参会嘉宾、分论坛数量和会期较往年均有调整。论坛将以“线下+线上”形式开展各项活动，在乌镇设置实景会场，无法到现场的嘉宾将线上参会。

IT之家获悉，论坛以 “数字赋能 共创未来——携手构建网络空间命运共同体”为主题，今年论坛将继续保持高端定位，邀请来自外国政府部门国际组织及互联网领域领军企业等重要嘉宾，以及顶尖学界代表以线上方式参会。

论坛将于 11 月 23 日全天举行主论坛，上午主论坛开始前举行简短开幕式；11 月 24 日上午并行举办 5 个分论坛。

主论坛聚焦全球网络空间发展新热点和新趋势，拟围绕 “数字经济与科技抗疫”“科技发展与创新驱动”等设置议题板块，回应国际社会普遍关切，引领数字技术创新趋势。

分论坛拟设置 “网络空间国际规则论坛”“‘一带一路’互联网国际合作论坛”“青年与数字未来论坛”“工业互联网创新与突破论坛”和 “人工智能论坛”等。

今年将继续发布世界互联网大会蓝皮书即《中国互联网发展报告2020》和《世界互联网发展报告2020》，以及“乌镇展望2020”成果性文件。