苹果的半条命，并不在 iPhone 12 上

Phone12 跌破发行价，华为 Mate40 系列的国内发布会等信息，盖过了苹果新一季财报发布的新闻。

北京时间 10 月 29 日，苹果公布了其 2020 年 Q4 季度财报（2020 年 7 月至 9 月），财报显示，苹果 Q4 季度营收 647 亿美元，利润 126.7 亿美元，较去年同期的 640 亿美元营收、136.9 亿美元利润，分别增长 1%，下降 8%。

从总体营收来看，本季度苹果财报没有爆出太大的「冷门」。但因新冠肺炎流行期间的「不确定性」，以及全球手机市场格局松动，手机厂商新品、战略布局密集变动的特殊节点下，苹果财报透露出的一些信号值得持续关注。

苹果 2020 年第一场秋季发布会发布的「中端」iPad Air｜Apple



「东方不亮西方亮」

一直以来，iPhone 手机是苹果总体营收的主力军，在 2017 年、2018 年 iPhone 营收占比一度接近 70%。但第四季度财报显示，与其他四大业务板块服务业务、Mac、iPad、可穿戴业务相比，iPhone 业务成为唯一同比大幅度减少的业务。

iPhone 业务营收 264.4 亿美元，较去年同期 333.6 亿美元，同比减少 20.7%，成为苹果近八年以来 iPhone 营收占比的最低点。

iPhone 业务大幅度下滑，一方面，与新冠肺炎有关。大流行期间，苹果大量线下零售店关闭，供应链出现限制，运输延迟。比如，近期，法国新一轮疫情复发，苹果又宣布关闭法国 85% 的线下零售店，势必对新品手机销量产生较大影响。

另一方面，与今年 iPhone 新品发布路线延迟有关。iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 较往年延迟一个月上市，即在苹果 Q4 季度财报结束之后，而 iPhone 12 mini 与 iPhone 12 Pro Max 将更晚上市，延期至 11 月。所以，本季度 iPhone 新品营收将纳入 2021 年 Q1 财报之中。

此外，在地区营收表现上，苹果三大市场美国、欧洲、大中华地区，除大中华地区降幅达 28.6%，其他地区都有所增长。

一言以蔽之，苹果对 iPhone 业务、大中华地区的「深度依赖症」正在减少。尽管，核心业务 iPhone 营收不佳，营收「晴雨表」大中华地区出现下滑，但好在苹果有了「后手」。

受疫情影响，大量企业员工、学生远程居家办公学习，以 Mac、iPad 为代表的苹果「新生产力」业务，甚至可穿戴设备销量激增，创下了历史记录。其中，Mac 业务营收同比增加 29%，iPad 业务营收同比增加 45.9%。可穿戴营收同比增长 20.9%，服务营收同比增加 16.3%。

特别是，苹果今年 9 月第一场秋季发布会推出的第八代 iPad、Apple Watch Series 6、2020 新款 iMac 对提振营收功不可没。如苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）所言，「苹果正处于有史以来产品线最丰富的时期。」

海外分析师预测，随着本季度 Apple One（Apple 服务的捆绑包）、Fitness +等新服务的推出，以及未来基于 ARM 处理器的 Mac、macOS Big Sur 的发布，都将对苹果财报产生积极的影响。尤其是，姗姗来迟的 5G 手机 iPhone12 系列可能让 iPhone 业务重新回到聚光灯下。

苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）｜Twitter



手机能否「翻盘」取决于 iPhone12

今年 10 月苹果第二场秋季发布会，苹果发布了其首款 5G 手机 iPhone12 系列。正式开售后，国内各大苹果零售店重现「一机难求」的排队盛况。尽管不到一周时间，有消息称 iPhone12 跌破发行价，也有消息称 iPhone12 高端产品价格坚挺，有渠道甚至流出苹果为保证 iPhone 价格稳定，发布的防止窜货、降价促销文件。

iPhone12 系列一推出就褒贬不一，但不妨碍可能其帮助 iPhone 业务重回增长，iPhone12 的推出在时间节点上，不算滞后。

一方面，5G 商用一周年，国内 5G 基站建设超 69 万，终端连接数超 1.6 亿，提前三个月完成今年 5G 基站建设计划。预计明年，随着 5G 基站覆盖范围更广、5G 套餐服务逐步成熟，将有更多的 4G 用户换机 5G 手机，5G 换机潮或加速到来。在为数不多的高端手机厂商中（三星、苹果、华为），iPhone12 系列被选择的概率较大。

另一方面，华为因受到美国制裁导致新品手机供应量有限，部分新品延期供应，导致市场产生一定缺口。据市场调研机构 Canalys 数据显示，因供应链缺货问题，华为 2020 年 Q3 手机出货量同比下降 18%，至 3420 万台。

此外，iPhone12 系列的发布恰逢国内电商购物季，不同电商平台将从线上渠道带动 3C 电子产品企业的销售增长。

电话会议上，苹果 CEO 蒂姆·库克特别提及中国市场，「大中华地区因 9 月份季度缺少新 iPhone 手机产品，受到影响最大。但非 iPhone 业务营收呈现两位数强劲增长。中国 5G 基础设施非常先进，随着基站覆盖增加与完善，苹果进入中国市场的节点刚刚好，苹果有信心在本季度大中华地区获得增长。」

「在今年整个周期内，iPhone 将遇到很多有利因素，比如，5G 十年一遇的机会，苹果有史以来最好的 iPhone 产品 iPhone12 系列，iPhone 庞大的用户群还在继续增长等等，总体情况非常乐观。」，苹果 CFO 卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）说。