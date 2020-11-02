11.3 红包&省赚日历：天猫 0 点再秒杀、第一波红包使用结束

今年的双11全网电商大促已经拉开大幕，本文整理了2020年双11京东/天猫预售分类会场和活动预告日历，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

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11月3日，天猫双11大促第一波狂欢最后一天，0点继续秒杀，疯抢低价。此外，京东3日开启时尚居家爆品狂欢日，服饰/家居品类跨店每满300减40元。

天猫/京东双11大促第一阶段红包使用时间截止至11月3日，过期失效，大家记得使用，不要浪费了。

京东3日重点活动会场

会场 优惠详情 主会场 定金10元抵1000元、每满300减40 好物预售 定金膨胀100倍、预售抢500元E卡 运动户外 每满300减40、定金至高翻10倍 手机通讯 预售付款就发货、热卖好物满300减40 时尚美妆 专享买一赠一正装量、爆款5折抢 居家好物 定金膨胀不止10倍 电脑数码 预售1元至高抵1111元、大牌24期免息 家电预售 定金膨胀至高20倍、尾款至高立减2000 运动鞋服 定金膨胀2倍起、每满300减40

食品饮料 定金膨胀至高100倍 爆品清单 最火的预售单品

双11重点活动预告

日期 重点活动 11月3日 运动狂欢盛典

服饰狂欢购 11月4日 消费品全类目

生鲜好吃不贵 11月5日 手机主推日 11月6日 家电开门红 11月7日 京东健康

生活服务 11月8日 PLUS DAY 11月9日 家具开门红

服饰狂欢购 11月10日 家电开门红 11月10日 运动狂欢盛典 11月12日 返场狂欢

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• 食品母婴类 - 直营酒饮 | 进口食品 | 进口美妆 | 进口母婴 | 进口保健

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