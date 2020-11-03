苹果 ARM Mac 新品发布会 11 月 11 日凌晨 2 点举行：One more thing. (返场好戏来了。)

IT之家 11 月 3 日消息 北京时间 11 月 3 日凌晨，苹果发布新的邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这也是苹果秋季中的第三场发布会。预计将带来自研ARM Mac芯片和ARM MacBook新品。

此前苹果分别是在9月份发布了iPad 8、iPad Air 4、Apple Watch Series 6/SE；在10月份发布了iPhone 12系列手机、HomePod mini等新品。

苹果官方表示，“返场好戏来了。”英文主题则是“One more thing.”

好消息接二连三，Apple 特别活动又一次在Apple Park举行，欢迎到apple.com在线观看。 北京时间11月11日凌晨2点

同时，IT之家也将带来本次Apple特别活动的直播，敬请期待。

今年6月份，苹果公布将在年底前发布首款自研芯片Apple Silicon处理器，苹果认为芯片是硬件的核心也是产品的根本。苹果的自研芯片将采用ARM架构，官方称新芯片将有更高的扩展性、高性能GPU、专业能力更强，神经引擎更强。

苹果还表示，首款搭载苹果自研芯片的Mac电脑将在年底上市。此前消息称，新款 ARM 版 MacBook 和 iMac 分别搭载 A14X 和 A14T 处理器，基于台积电的5nm工艺打造。

值得一提的是，首次适配Apple Silicon处理器的macOS Big Sur至今未推送正式版，或预计将在这次发布会后正式推送。