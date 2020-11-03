Win10 升级后控制面板不对劲，教你找回经典界面

微软在上周面向众多用户推送了最新版的 Win10 20H2，其中的一个变化在于控制面板。不少朋友发现，如果想要在控制面板中查看系统信息，会被跳转到 Win10 的新设置面板的 “关于”页面当中，就如下面的动图所示：

这个改变让很多用户不适应。毕竟打开控制面板，本来就是想要从控制面板中查看系统信息，而且控制面板的系统信息显示也更加全面。当然，这里也并不是说 Win10 推行新的设置面板不好，甚至说 Win10 早就应该把种种系统选项从控制面板中迁移到设置面板。然而这次 Win10 20H2 的做法实在是太过粗暴，设置面板还没有完工，做这样一个粗暴的跳转，无助于用户体验。

如果还是想通过控制面板查看系统信息，要怎么办？这就给大家分享一个方法。

首先，开启控制面板。现在 Win10 已经不给控制面板设置显著入口，不过要进入控制面板的方法仍然很多，例如通过搜索就可以找到控制面板。进入到控制面板后，点击进入 “系统和安全”的界面。

首先进入控制面板的系统和安全界面

在之前的版本中，点击 “系统”就可以在控制面板查看到电脑的各种信息，例如系统版本、硬件、序列号等等，同时在左侧还有比较常用的高级系统设置这类入口。不过现在，点击 “系统”就只会跳转到设置面板中的页面了。

想要进入控制面板的系统信息界面，倒也不难。所需要做的，是点击控制面板的地址栏，然后在地址栏后面加上 “\系统”，这时候地址栏的完整地址是 “控制面板\系统和安全\系统”。按下回车，就可以进入到熟悉的控制面板系统信息界面了。

在地址栏输入 “控制面板\系统和安全\系统”，其实加入斜杠后，就会有相关的关联结果了

控制面板的系统信息界面，回来啦！

简单来说，这个方法是利用了 Windows 资源管理器的地址栏跳转特性。从 Win10 20H2 的这个改变来看，微软的确是有意让设置面板接管控制面板的更多功能的；但是微软并没有对设置面板进行完善加强，而是让控制面板的链点直接跳转过去，令人摸不着头脑。接班也不是这么接的，希望日后 Win10 能够有所改良吧。