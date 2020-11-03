彭博社：苹果将推出 13 英寸 / 16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air，搭载 Apple Silicon 处理器

IT之家 11 月 3 日消息 今天凌晨苹果发布邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，这也是今年的第四次线上发布会。

据彭博社报道，知情人士称，下周的苹果发布会上，苹果将推出三款采用 Apple Silicon 处理器的新 Mac，包括 13 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air。

除了过渡到 Apple Silicon 芯片之外，新 Mac 的设计不会有重大变化，苹果将继续使用相同的 MacBook 外形。有传言称，苹果正在研发重新设计的 MacBook Pro 版本，将有 14.1 和 16.1 英寸的尺寸，并配备 mini LED 显示屏，但这些设备要到 2021 年才能准备好。

另外，靠谱的爆料者有没有搞措也暗示，苹果计划在活动上公布两款13英寸Apple Silicon Mac。苹果分析师郭明錤在7月份时也表示，苹果将在年底前发布搭载Apple Silicon的13英寸MacBook Air和MacBook Pro新机型，这些机器的定位是首先过渡到Apple Silicon芯片。

苹果的新 Mac 将采用 5 纳米芯片，这些芯片基于 iPhone 12 机型中的 A14，带来能效和性能的提升。苹果计划将整个 Mac 产品线过渡到 Apple Silicon，但这个过程将需要两年左右的时间。

IT之家了解到，虽然笔记本将率先得到更新，但苹果正在研发采用 Apple Silicon 芯片的重新设计的 iMac 和全新的、更小的 Mac Pro 机型。