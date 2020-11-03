美股科技板块表现拖后腿，蔚来大涨 9%，苹果官宣下周发布会或推自主芯片 Mac

北京时间 11 月 3 日消息，今天美股收高，科技板块表现拖了后腿，纳指甚至一度转跌。截至收盘，道指涨 423.45 点，涨幅为 1.6%，报收 26925.05 点；标普 500 指数涨 40.28 点，涨幅为 1.23%，报收 3310.24 点；纳指涨 46.02 点，涨幅为 0.42%，报收 10957.61 点。

美国主要科技巨头多数下跌：

美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

下跌的其他中概股

消息称阿里拟对 Farfetch 投资约 3 亿美元，股价应声上涨 2.2%

消息人士向 The Information 报料称，阿里巴巴已与时尚品零售商 Farfetch 已接近达成投资约 3 亿美元的协议。据悉，阿里巴巴还在与 Farfetch 商谈在中国成立合资企业事宜。上述消息人士还报料称，瑞士奢侈品品牌历峰集团在考虑与阿里巴巴同时投资 Farfetch。Farfetch 和阿里巴巴均未就此置评。阿里巴巴并非是投资 Farfetch 的首家中国科技巨头。The Information 刊文称，今年 1 月，腾讯、京东分别对 Farfetch 投资 1.25 亿和 3.97 亿美元。去年，京东将旗下时尚电商平台好生活出售给了 Farfetch。阿里巴巴最近大举进军零售业，上个月宣布对超市运营商高鑫零售有限公司投资 36 亿美元，买进全球最大免税零售商 Dufry AG 6.1% 股票，双方还计划成立合资企业，开拓中国市场业务。The Information 援引一名消息人士的话刊文称，Farfetch 与腾讯和京东的协议不禁止它接受阿里巴巴投资。今天常规交易中，阿里巴巴股价上涨 6.15 美元，涨幅为 2.02%，报收于 310.84 美元。

蔚来 10 月交付量翻番，股价上涨近 9%

在宣布 10 月份汽车交付量同比翻一番，超过 5000 辆后，星期一常规交易中蔚来股价大幅上涨。蔚来昨晚宣布 10 月份汽车交付量为 5055 辆，比上年同期增长 100.1%，创下单月交付量新高。其中包括 2695 辆 ES6、1477 辆 ES8 和 883 辆 EC6。迄今为止，蔚来 2020 年汽车交付量达到 31430 辆，比上年同期增长 111.4%。理想汽车 10 月份交付量为 3692 辆，与 9 月份的 3504 辆相比 “稳定增长”。小鹏汽车 10 月份交付量为 3040 辆，其中包括 2104 辆 P7 和 936 辆 G3。今年以来，蔚来股价累计上涨 726.4%，相比之下特斯拉股价今年累计上涨 372.9%，MCHI 基金上涨 22.3%，标普 500 指数上涨 1.9%。今天常规交易中，蔚来股价上涨 2.74 美元，涨幅为 8.96%，报收于 33.32 美元，盘中一度摸高 34.94 美元，成交量超过 2.6 亿股，远超 1.1 亿股的平均成交量。理想汽车和小鹏汽车也于昨晚公布了 10 月份交付量，今天股价分别上涨 13.44% 和 6.91%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

下跌的其他国外科技股

中国政府加大新能源汽车普及力度，特斯拉被开罚单股价也上涨

Automotive News 今天刊文称，德国联邦环保局对特斯拉开出 1400 万美元罚单，原因是特斯拉没有遵守与电池回收有关的法律法规。但在今天常规交易中，特斯拉股价上涨 12.47 美元，涨幅为 3.21%，报收于 400.51 美元，盘中一度摸高 406.97 美元。分析人士认为，特斯拉股价不跌反涨的原因有数个。其一，1400 万美元对于特斯拉来说只是 “毛毛雨”，它仅上一季度营收就达到 88 亿美元。特斯拉对此也回应称，它 “一直在持续回收电池”，被开罚单的真正原因与政府对回收方式的要求有关。特斯拉将对处罚提起上诉，无论输赢，罚单不会 “对我们的业务产生重大负面影响”。其次，特斯拉在 10 月 26 日提交的 10-Q 文件中就披露了这一消息，只是 Automotive News 今天刚报道而已，市场大概率已经 “消化”了这一消息。中国是特斯拉的一个重要市场。路透社今天援引中国政府发布的消息刊文称，预计到 2025 年，包括电动汽车在内的新能源汽车在新车销量中的占比将由目前的约 5% 上升至 20%。对于包括特斯拉在内的新能源汽车厂商而言，这无疑是个好消息。不止是特斯拉，这一消息也推动蔚来、理想汽车和小鹏汽车股价今天出现上涨。

苹果将于 11 月 10 日在线举办 “One more thing”新产品发布会

苹果今天宣布将于 11 月 10 日在线举办名为 “One more thing”的新产品发布会，首次发布配置自主设计主处理器的 Mac 计算机。苹果发言人未就此置评。消息人士透露，苹果和供应商在开足马力生产配置自主设计处理器的 3 款 Mac 笔记本。除更换处理器外，这些新产品在设计方面没有重大变化。不过，由于苹果在个人电脑市场上的份额不足 10%，因此此举对于英特尔销售的直接影响并不大，但它突显出英特尔面临的危机。英特尔新制造工艺一再跳票，使得 AMD 在制造工艺方面后来居上。这至少是苹果决定采用自主设计处理器的部分原因。苹果首款自主设计 Mac 处理器以 A14 处理器为基础，内部测试表明，与英特尔处理器相比，它们有更高的能源使用效率。新款 Mac 还将配置苹果自主设计的图形和机器学习处理器。苹果在 6 月份曾表示，Mac 由英特尔处理器过渡到自主设计处理器需要 2 年时间。其他知情人士透露，苹果已经在开发新款 iMac 一体机和 Mac Pro 高端台式机。6 月份宣布 Mac 采用自主设计处理器时，苹果曾表示，此举将使其所有设备采用相同的架构，这意味着未来的 iPhone、Mac、iPads 和 Apple Watch 将采用同一芯片的不同版本。