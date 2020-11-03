西瓜视频、微博等新老玩家抢滩布局中视频，平台差异化竞争成关键

近日，西瓜视频总裁任利锋首次对外阐释了 “中视频”这个新概念，即时长在 1 分钟至 30 分钟的视频内容，并宣布西瓜视频将正式发力中视频赛道。

事实上，“中视频”虽然是新概念，但这一趋势早已存在，并成为视频领域的重要组成部分。定位战略专家顾均辉认为，短视频和长视频领域已经趋于固化，而中视频还存在着广阔的市场空间与机遇。

与新风口并存的，是愈加激烈的市场竞争。中视频这个赛道，除了老玩家 B 站与西瓜视频，还有新入局的微信、微博、爱奇艺、知乎等巨头们。顾均辉表示，中视频虽然具有巨大的增长潜力，但各平台能否借此实现增长，还是取决于自身的差异化竞争。

西瓜视频补贴 20 亿押注中视频，探索抖音增量市场

“未来一年，西瓜视频将至少拿出 20 亿元用于补贴，与优秀的视频创作者一同发力‘中视频’赛道。”任利锋公开宣布，未来，西瓜视频和抖音将加强在中视频内容、搜索服务方面的联动，扶持双端中视频创作人。

同时，任利锋首次对外阐释了 “中视频”这个新概念，即时长在 1 分钟至 30 分钟的视频内容。与短视频相比，中视频绝大部分内容为横屏，PGC（专业生产内容）占比更高，需要创作者投入更多精力。

长期以来，西瓜视频始终面临定位不清晰的问题，短视频、长视频、电影、综艺等多个领域均有涉及，但都未达到头部地位。如今看来，西瓜视频将未来押注在 “中视频”上。据任利锋透露，“中视频”也成为了西瓜视频内部对产品的定义。

除巨额补贴外，西瓜视频也将尝试更多商业化的可能。目前，广告、直播以及电商收入是中视频创作者主要变现途径。在任利锋看来，偏栏目和节目化的内容，以及偏定制化的内容也很有招商价值。西瓜视频接下来计划推出连续性的中视频内容，例如对谈类节目等，相较短视频，这类内容受众更广、商机更多。

西瓜视频此举也得到了字节跳动创始人张一鸣的支持。任利锋表示，西瓜视频将与抖音深度协同，抖音为西瓜视频提供流量、产品层面的支持。具体而言，双方会在创作者扶持、搜索服务、视频模式、编辑工具等方面打通。

另一方面，西瓜视频也反向对抖音的增量市场——中视频领域进行补充。“中视频的缺点是准入门槛和消费成本高，但比短视频更能树立人设和培养黏性。借鉴抖音的经验和方法论，西瓜视频首先需要找准目标受众，解决内容生产的双边问题。”任利锋认为。

“整个行业里，虽然已经有几百万的创作者开始尝试中视频，但真正的优质创作者还很稀缺。”任利锋说到，中视频行业的快速发展，需要更多高质量的创作者涌现出来。借助平台扶持，希望创作者们能够找到规模化内容生产的方式。

分析人士认为，“中视频”这一概念的的提出，意味着其已区别开短视频、长视频领域，进入独立赛道。其他平台必然不会让西瓜视频 “独美”，较大的可能是，因为 “中视频”概念的确立，或许会让各平台从不同的定义探索和玩法中出来，快速统一到这个新赛道。

头部玩家错位发展

事实上，“中视频”虽然是一个新概念，但这一趋势早已存在，并已成为视频领域的重要组成部分。目前来看，业内普遍把 B 站与西瓜视频看作中视频赛道的 “头部玩家”，二者最具行业发展潜力。

从用户数来看，B 站与西瓜视频都坐拥千万级日活跃用户。据财报，截至今年二季度末，B 站日活已达到 5080 万；西瓜视频今年虽未公布具体数据，但根据 2019 年 6 月发布的《西瓜视频用户画像，当时西瓜视频的日活已经突破了 5000 万。

不过从细分用户来看，二者存在明显差异。第三方数据报告显示，西瓜视频的用户年龄主要分布在 25~35 岁之间。性别、年龄层及城市分布上较均衡。B 站的用户则主要集中在 Z 世代（95 后），CEO 陈睿在今年二季度财报会上表示，B 站的新增用户和以前差别不大，为 20 岁左右的年轻人。

平台属性的差异决定了细分用户的特点。另一方面，用户画像的不同，又在一定程度上影响了两个平台的发展与定位。

依靠二次元内容起家，定位年轻人文化社区的 B 站具有天然的 UGC 内容属性。最新财报显示，B 站超过 70% 的内容由 UP 主（视频上传及创作者）提供。陈睿坦言，在 PUGC 层面，B 站有两个使命，为用户创造更好的社区，以及为创作者搭建更好的舞台。

除此之外，B 站还拥有较强的用户黏性，今年二季报显示，B 站用户日均使用时长高达 79 分钟；2017 年上市以来，B 站 12 个月的新用户留存一直超过 80%，大幅高于 “爱优腾”40%-55% 的留存率。

然而，B 站却难逃亏损困境。今年二季度，B 站净亏损 6.1 亿元，同比扩大 76.6%；调整后净亏损 5.67 亿元，同比扩大 81.14%。因平台特殊性，B 站的去广告文化使其无法将流量进行有效变现。并且，过度依赖游戏营收的 B 站，各业务板块间收入相差较大，变现能力并不稳定。

区别于专注社区的 B 站，西瓜视频主打平台战略，并提出要全面对标 “YouTube”。此前，依靠字节跳动流量、现金及商业模式支持的西瓜视频，常以今日头条端内视频栏目的形式出现，内容更偏向下沉市场。但与已经成熟的抖音相比，西瓜视频还没有明确定位以及专属的消费场景。

任利锋表示，未来，西瓜视频将更聚焦泛知识、泛生活等领域，并借助字节的流量算法，与长、短视频在内容上相结合。不过，对于此举的最终成果，任利峰认为目前还不好预测。

分析人士认为，目前，中视频市场还处于投入阶段，B 站与西瓜视频虽有较大发展潜力，但均存在弊端，究竟谁会从中脱颖而出，还需时间检验。

新老玩家抢滩布局，中视频或成行业新风口

《2020 中国网络视听发展研究报告》显示，视频已成为全民创作和消费的内容体裁，与此同时，长视频、中视频和短视频的赛道也日益清晰。中信证券此前发布的报告认为，5G 时代，随着内容平台纵深不断发展，用户对内容质量的要求持续提升，视频产业有望诞生 “中视频”内容。

“纵观整个视频行业，不同于短视频和长视频领域已经趋于固化的行业格局，中视频领域还存在着广阔的市场空间与丰富的市场机遇，这样的风口行业必然会带来激烈的市场竞争。”顾均辉表示。

西瓜视频与新榜联合发布的《中视频创作人职业发展报告》显示：近一年高频的视频消费中，消费中视频的用户达 6.05 亿，网民渗透率 64%，即每 5 个网民中就有 3 个在高频消费中视频。

行业快速发展的背后，是随之而来的更多 “搅局者”。2019 年，抖音宣布逐步开放 15 分钟的视频发布时长，快手同期也向部分用户开放了 5-10 分钟视频时长的内测。

今年，几乎所有头部内容平台都开始发力中视频。4 月，对标 YouTube 的 “爱奇艺随刻版”App 全渠道上线；7 月，微博启动视频号计划，5 亿现金扶持创作者；9 月底，微信视频号上线 1-30 分钟长视频。10 月，百度推出独立视频 App“百度看看”，知乎则在首页新增 “视频”专区，重点发力 1 分钟以上的知识类视频。

顾均辉认为，根本上而言，大量公司进军中视频领域是行业发展的趋势，中视频的时长与表现形式正符合这样的发展趋势，它比短视频在深度内容的呈现上更有优势，比长视频更容易留存用户以及控制成本。从长期来看，中视频具有巨大的增长潜力，但各平台能否借此实现增长，还要取决于品牌自身的差异化竞争优势。

“中视频是行业内的共识，也是为用户提供更丰富更高品质内容的一个方向，但从发展前景而言，中视频还是要依托短视频的群众基础，想独当一面恐怕为时尚早。”一位业内人士指出。