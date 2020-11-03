vivo V20 SE 在印度发布：配骁龙 665 售价 1884 元

IT之家 11 月 3 日消息 vivo 在印度发布了 V20 SE 新机，新的 vivo V20 SE 配置低于 vivo V20 和 vivo V20 Pro，但同时价格也更低。

从正面看，vivo V20 SE 看起来与它的大兄弟 V20 相同，采用同样的 6.44 英寸 AMOLED 水滴显示屏。搭载高通骁龙 665 SoC，对于这个价格的中端机来说，这是一个相当奇怪的选择，特别是在市场上有一些竞争对手在类似的价位提供更好的芯片组。值得一提的是，该芯片组搭配了慷慨的 8GB 内存和 128GB 存储空间，同时支持 microSD 卡。

摄像头方面，手机在背面搭载三颗后置摄像头，包括 48MP f/1.8 主传感器，800 万像素 f/2.2 超广角，以及 200 万像素深度传感器。自拍方面，前置有一颗 3200 万像素 f/2.0 摄像头，支持 vivo 的超级夜景模式，可以拍出更好的低光照片。

vivo V20 SE 采用 4100 毫安时电池，并配备 33W FlashCharge 快速充电器，该公司声称可以在 30 分钟内将电池从 0% 充电到 62%。该设备的其他亮点包括显示屏内指纹传感器、蓝牙 5.0、双频 Wi-Fi、USB Type C、支持 micro SD 卡和 3.5mm 音频插孔。vivo V20 SE 开箱即运行 Android 10 系统，UI 为 Funtouch OS 11。

IT之家了解到，vivo V20 SE 的 8GB/128GB 版本售价为 20990 印度卢比（约合人民币 1884 元），将于 11 月 3 日起在印度发售。该设备有两种颜色。海蓝绿和重力黑。