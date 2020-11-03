遭遇 “定点狙击”，即将上市的蚂蚁再遭强监管

11 月 2 日，刚刚定价即将在国内 A 股科创板敲钟的蚂蚁集团，迎来了上市前的「最后一难」。

根据证监会消息，11 月 2 日中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈，创下国内首例四大监管同时约谈一家公司的纪录。

就在同一天，银保监会会同中国人民银行起草了《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》，文件对网络小贷的跨省服务、小贷额度、联合贷款中小贷公司出资比例等方面进行了详细规定。

业内人士分析，此次「征求意见稿」中的一些条款，堪称是针对即将上市的蚂蚁集团「量身定制」。按照「意见稿」，为蚂蚁集团贡献近一半利润的小贷业务将会受到较大影响。

蚂蚁在随后公开表示，蚂蚁集团会深入落实约谈意见，继续沿着「稳妥创新、拥抱监管、服务实体、开放共赢」的十六字指导方针，继续提升普惠服务能力，助力经济和民生发展。

根据招股书，蚂蚁集团的收入主要由数字支付与商家服务、数字金融科技平台和机核创新业务及其他这三部分构成。其中，数字金融科技平台占比总营收比例为 63.39%，接近三分之二。

而在数字金融科技平台中，小贷业务的微贷科技平台为蚂蚁集团创造 285.86 亿元的营业收入，占总营收的 39.41%，已经超越了营收 260 亿元的支付业务。信贷业务带来的利润 101.56 亿元，占蚂蚁集团利润总额 212.34 亿元的接近一半，即 47.8%。

可以说，信贷业务是蚂蚁集团的「现金牛」产品线，而此次《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》中的多款细则，对蚂蚁的信贷产品线进行了「精准狙击」。

在「意见稿」中，明确指出原则上禁止小贷公司跨省展开业务，而如果想要跨省服务，必须「经由国务院银行业监督管理机构负责审查批准、监督管理和风险处置」。由于蚂蚁集团的两家小贷公司都设立在重庆，而不可能只关注重庆市场的蚂蚁小贷业务则会面临类似银行，接受来自银保监会更加严格的监管。

另外，「意见稿」规定，个人单户网络小贷余额原则上不得超过 30 万元，不得超过其最近 3 年年均收入的三分之一；对法人或其他单户网络小贷余额原则上不得超过 100 万元。

由于互联网小贷的很多受众例如学生、农村用户并没有稳定的工作证明，按照意见稿，这些用户每年额度可能会被卡在一万元上限。

同时「意见稿」指出，在单笔联合贷款中，经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的出资比例不得低于 30%。

根据蚂蚁集团招股书，联合贷款业务中蚂蚁出资占比大约为 1%-2%，所以能够以 360 亿元的资本，驱动 1.8 万亿规模的联合贷款。而如果按照 30% 的出资比例，同样规模的联合贷款，蚂蚁需要出资 5400 亿元，对于日后的信贷业务必将产生巨大影响。

两周前，阿里集团创始人马云刚刚在外滩金融峰会上呼吁监管层更新思维，放开对科技金融公司的监管。而从目前来看，金融监管层面看重的依然是「稳」。即将上市，市值 2.1 万亿的蚂蚁集团虽然是科技公司，但市值已经超过国内大多数金融机构，不得不开始接受和银行类似的监管手段，「稳妥创新」。