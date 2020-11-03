布局美国 12 寸晶圆厂，台积电在 LinkedIn 发帖招工

IT之家 11 月 3 日消息 台积电今天 5 月 15 日宣布将在美国兴建 12 寸晶圆新厂，月产能 2 万片，成为台积电在美国的第二个生产基地。

台湾《经济日报》11 月 3 日消息，台积电近期在线上求职平台领英（LinKedIn）发出数十项招聘信息，工作地点位于美国亚利桑那州凤凰城。外界对此解读称，台积电大规模召募在美工作的人才，主要是为美国 12 寸新厂建设与量产预作准备。

IT之家了解到，据规划，美国新厂投资金额约 120 亿美元。该新厂预定 2021 年动工，2024 年开始量产 5 纳米制程，并将直接创造逾 1600 个高科技专业工作机会。

据台积电官方网站与台积电 LinKedIn 最新资讯显示，公司陆续启动美国亚利桑那州凤凰城人才招募计划，发出模组设备维护技术人员、良率提升工程师、制程整合工程师等数十项招聘，但并未揭露确切人力招募数量与目标。

LinKedIn 平台显示，台积电美国招募计划在刊登五天内，单就良率提升工程师这个职缺已吸引 521 位应聘者线上投递履历。该职缺希望运用台积电先进技术减少缺陷并提高产量，同时可和设备、光刻、蚀刻和薄膜工艺团队合作。至于制程整合工程师则吸引 787 位应聘者。