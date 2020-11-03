Moment 推出多款适用苹果 iPhone 12 的 MagSafe 配件：包括快速安装外接镜头保护壳

苹果在几周前推出 iPhone 12 系列时还正式公布了新的 MagSafe 配件标准，通过内置于 iPhone 12 后盖的 MagSafe 组件，配件厂商可以为 iPhone 带来玩法更多样的产品。

以生产手机外接镜头配件闻名的 Moment 便于近日推出了一系列适用于 iPhone 12 的 MagSafe 配件，包括可快速安装外接镜头和其他摄影配件的 MagSafe 手机保护壳、MagSafe 安装底座。

Moment MagSafe 手机保护壳包含轻薄款式和防护款式，均会随装附带一个新的嵌入式镜头接口，用来安装 Moment 的推出过的 M 系列外接镜头。

而且由于支持 MagSafe，戴上保护壳后 iPhone 12 依旧可以通过 MagSafe 无线充电器获得更快的充电速度，同时支持 Moment MagSafe 安装底座。

后者是该厂商推出的一些系列摄影配件安装底座，借用 MagSafe 的磁吸特性，这些底座能够牢固地吸在 iPhone 的背部，然后通过 1/4 通用拓展口外接更多摄影配件。此外，Pro 版本还额外包含一个冷靴，可以额外搭配麦克风、补光灯使用。

Moment MagSafe 手机保护壳的起售价是 49.99 美元，约合 335 元；MagSafe 安装底座的起售价是 19.99 美元，约合 133 元。