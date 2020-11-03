免支付方式：日区苹果 Apple ID 快速注册指南

「英雄联盟 · 激斗峡谷」在上周三正式在指定地区迎来公测。在正式开启下载后，我们也在第一时刻试玩并发布文章谈了谈这款游戏的实际体验。有不少朋友在评论区留言，表达了对注册其它区 Apple ID 的疑问。

本篇文章，就来详细教大家如何注册日区 Apple ID 帐号。

所需：

一台电脑

一台 iPhone

一个没有注册过 Apple ID 的邮箱（邮件提供商不限，实测 QQ 邮箱也可以）

注册步骤

先去邮件提供商任意注册一个新邮箱。（如果你有闲置的 / 没有注册过 Apple ID 的邮箱，这一步大概率可以忽略）

使用 iPhone/iPad 或电脑登入「日本 Apple ID 注册页面」。

登入后填写姓名、生日；

填写刚注册或闲置的 Email 帐号、密码 / 再次输入密码；

填写电话号码（可使用国内电话号码）以及验证码。

全部填写完成后，点击下方的「次に進む」蓝色按钮；

此时，你需要从之前填写的 Email 帐号内接收一条验证码填写在下方空格内；随后还要从之前填写的手机号上再次接收一条验证码。

点击「次ヘ」后，网页将自动跳转至 Apple ID 后台，说明注册成功。

激活帐户

帐户注册成功后，我们还需要填写一些个人资料以及支付方式等信息，方可在 App Store 使用。

使用刚注册好的帐户登录 App Store（不需要登录 iCloud），此时系统会弹出「此 Apple ID 尚未在 iTunes Store 使用过」的提示，点击右边的按键填写资料。

需要走一次「双重认证」。

选中第二行的选项，第一行不需要更改，随后点击右上角的蓝色键。

接下来就是最后一步：填写支付方式、真实姓名和住所。

可使用日本区 App Store 的支付方式如下：Visa/Master Card（国内的双币卡大部分不可用）、JCB 信用卡（实测国内的双币卡可用）、大莱卡（Diners Club）、美国运通卡（American Express）、日本手机号码扣款。如果你只是为了下载「英雄联盟 · 激斗峡谷」或者其它的免费应用，可以选择「なし」表示没有支付方式。

至于下方的姓名，可以通过这个网址自动生成；而住址以及手机号、邮编等信息，则可以通过这个网址生成。需要注意的是，姓名的前两个空格需要使用「片假名」（自动生成器可直接复制），并且不能使用简体中文填写其它信息，否则会显示错误。

成功通过上述流程后，系统会要求用户再次输入刚注册好的 Apple ID 密码。填写完成，系统提示将切换至日本 App Store 商店。

整个注册流程到这里结束。现在，你可以在 App Store 内搜索并下载「英雄联盟 · 激斗峡谷」手游。