三星 Galaxy Z Fold2 5G 阿斯顿马丁限量礼盒上架：20999 元，全国仅 777 套

IT之家 11 月 3 日消息 日前曝光的三星 Galaxy Z Fold2 5G 阿斯顿马丁限量礼盒已经在天猫三星官方旗舰店上架，该限量版售价 20999 元，全国限量 777 套，作为对比，普通版三星 Galaxy Z Fold2 5G 售价 16999 元。

IT之家了解到，礼盒内容包含一部 Galaxy Z Fold2 5G、Galaxy Watch3、水晶身份编码卡、Aston Martin Racing 亚洲极速车队限定 T 恤、Aston Martin Racing 亚洲极速车队限定帽子、Aston Martin Racing 亚洲极速车队限定手机壳。

硬件配置上，Galaxy Z Fold2 5G 所采用的是一块具备 120Hz 刷新率以及 2208×1768 分辨率的 7.6 英寸内屏，和一块 2260×816 分辨率的 6.2 英寸外屏，搭载高通骁龙 865 Plus 主控，以及 12GB+512GB 的存储组合，提供 4500mAh 电池，并支持 25W 快充功能。而在拍照方面，其所配备的是两枚像素均为 1000 万的前置摄像头，以及由 1200 万像素广角 + 1200 万像素超广角 + 1200 万像素长焦摄像头组成的后置三摄模组。

IT之家了解到，三星此前还推出过 Galaxy Z Fold2 5G Thom Browne 限量版套装，价格为 27199 元。