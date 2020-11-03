微软宣布 Apple TV 应用 11 月 10 日登陆 Xbox Series X/S

微软今天宣布，Apple TV 应用程序将于 11 月 10 日（微软新主机上市之日）登陆新的 Xbox Series X 和 Series S。该应用程序还将针对上一代 Xbox One 主机发布。

Apple TV 应用程序将允许 Xbox 用户流式传输基于订阅的 Apple TV +，Apple TV 频道（如 AMC + 和 CBS All Access）以及 iTunes Store 中的内容，以及 iTunes 库中的现有内容。

微软的新闻稿如下：

当我们全新的 Xbox 游戏家族于 11 月 10 日在全球推出时，您将获得的不仅仅是目前在 Xbox One 上享受的娱乐应用程序。我们很高兴地宣布 Apple TV 应用将于 11 月 10 日登陆 Xbox One 和 Xbox Series X 和 Xbox Series S。 Apple TV 应用程序使您可以从一个方便的位置访问数千个节目和电影，使您可以欣赏 Apple TV +，Apple TV 频道，全新和流行的电影以及个性化的娱乐推荐。

Apple TV 应用程序已在部分三星、索尼、LG 和 Vizio 电视上提供，并且定于 11 月 12 日在 PS5 和 PS4 上发布。