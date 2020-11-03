两部苹果 iPhone 12 互换主板后，出现 Face ID 被禁用等一系列问题

先前在 iFixit 进行的全面拆解中发现，除非可以使用苹果专有的诊断工具，否则无法互换 iPhone 12 系列的摄像头模块。但是，这似乎只是个开始。

一位 YouTuber 通过拆解两部 iPhone 12 型号并互换其主板发现了这一点。尽管是原装零件，但互换仍然遇到了各种错误，这表明苹果似乎不想除公司或授权维修合作伙伴以外的任何人维修其设备。

这位名叫 Hugh Jeffreys 的朋友订购了两部 iPhone 12 机型，他试图取出它们的两块主板，并互相交换。操作成功后，他发现除非插入电源，否则无法启动 iPhone 12。在启动后，他发现 Face ID 被禁用，即使重置 Face ID 也证明是徒劳的。

在 Face ID 错误提醒的正下方，还提示有屏幕和电池显示错误，并且电池运行状况指示灯已禁用。简而言之，这款 iPhone 12 认为其屏幕和电池已被非正品零件所取代，但其实仅是因为两部手机的主板被互换。这表明苹果正在让 iPhone 12 的主板和机器一一对应，从而限制了维修。

出现的另一个问题是尽管没有更换任何摄像头模块，但相机仍被锁定。该博主表示无法使用几种拍照和视频模式，并且该应用程序经常锁定。强制关闭该应用也无法解决问题。

目前看来，苹果对 iPhone 12 设定了非常苛刻的维修验证程序，除了找官方维修，第三方维修目前看来很难应对。