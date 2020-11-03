富士康、广达启动组装 Apple Silicon 处理器苹果 MacBook，两款 13 英寸新品将率先发布

IT之家 11 月 3 日消息 今天凌晨苹果发布邀请函，确认将于当地时间 11 月 10 日（北京时间 2020 年 11 月 11 日凌晨 2 点）在 Apple Park 举办发布会，外界猜测新品可能为第一代搭载 Apple Silicon 芯片的 Mac 产品。

据彭博社报道，知情人士称，下周的苹果发布会上，苹果将推出三款采用 Apple Silicon 处理器的新 Mac，包括 13 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro 和 13 英寸 MacBook Air。

现据 DigiTimes 报道，消息人士指出，鸿海（富士康）负责 2 款 13 英寸产品的组装，而广达接手 16 英寸产品的组装，其中 2 款小屏幕的 MacBook 产品因早一步生产，将率先于 11 月 11 日的发布会现身。彭博表示，除了电源键更新设计外，新款 MacBook 产品在外观上并未有大的改动。

外界预计 Apple Silicon 基于 iPhone 12 系列与第四代 iPad Air 所使用的 A14 Bionic 打造，在功效表现上可好于被取代的英特尔处理器，此外，预计也将有苹果自行设计的 GPU 以及机器学习芯片。彭博强调，Apple Silicon 芯片的亮相，代表苹果与英特尔自 2006 年在 Mac 产品上的合作关系宣告终止。

IT之家了解到，苹果在 2020 年 6 月的 WWDC 上曾表示，从英特尔芯片转换到 Apple Silicon 芯片需要 2 年时间。