腾讯 START 云游戏《英雄联盟》的 Mac 轻体验：这是你没有玩过的全新版本

（原标题：腾讯 START 云游戏轻体验：或许这才是 Mac 玩网游的正确姿势）

有屏幕就行。

「云游戏」已经不是什么新鲜的概念，早在 2010 年的 E3 电子娱乐展会上就有厂商推出过相关服务。但对于一项极度依赖高网速的服务来说，在十年前高速宽带还难以迅速普及的时代里，云游戏的用户体验很难满足大众玩家的需求。

而随着近几年高速网络的发展，特别是 5G 技术的迅速铺开，网速不再是门槛；再加上各大巨头都相继入局，技术越来越成熟，云游戏正在慢慢被玩家所接受。

目前国内的几大「游戏大厂」都推出了各自的云游次平台，例如网易的云游戏、腾讯的 START 云游戏等，后者刚刚在十月份推出了面向 Windows 和 macOS 双平台的公测版，这篇文章的云游戏轻体验也主要是腾讯 START。

游戏体验一直都是 Mac 的短板，一方面是游戏生态匮乏导致的无游戏可玩，另一方面是性能和配置的偏向让 Mac 天生对游戏不太感冒。但云游戏的出现刚好可以很高的弥补这两点，因为游戏是在云服务器上运行再串流到设备上的，所以理论上来说只要 Mac 的屏幕和输入设备能够正常运转，就能运行云游戏。

腾讯 START 云游戏 for macOS 客户端十分简约，通过 QQ 登录后，右侧就是游戏库，目前收录的游戏大多是自家开发或代理的作品，例如 MOBA 常青树《英雄联盟》、吃鸡类《堡垒之夜》、休闲类《QQ 飞车》《QQ 炫舞》、角色扮演类《剑灵》、枪战类《穿越火线》《枪神纪》《逆战》等一共 13 款。

体验过的游戏会被收纳到「我的游戏」列表中，之后再游玩这些游戏就可以免选区快速开启。

大多数游戏都能直接通过 QQ 账号登陆，进入游戏之前客户端会事先测试网络环境，并且弹出优化游戏体验的建议（例如关闭蓝牙、关闭定位、建议使用有线网络等），等待一段黑屏的开启过程后即可顺利进入游戏。

我在午休的时候通过公司的网络试玩了一把《英雄联盟》，进入游戏后可以选择窗口或者全屏运行，并且当前游戏的延迟和推流码率都会实时显示在右下角。

从十几分钟的体验来看，在实测网络速度为 200Mbps 的环境下，游戏延迟几乎都保持在个位数，基本很少突破 20ms，整体的游戏体验也十分接近本地游戏。

体现在《英雄联盟》中的真实感受就是英雄右键移动、A 兵、释放技能十分跟手，画面的切换也十分流畅和灵敏。

另外腾讯 START 云游戏在 macOS 上的优化也十分值得称赞，游戏内的聊天功能能够快速的调用原生输入法，并且如果你的 macOS 系统版本为 Catalina 以上版本的话，还能在部分支持手柄的游戏中通过蓝牙外接手柄游玩。

但腾讯 START 云游戏也不是完全没有缺点。上面提到公测阶段的 13 款游戏几乎都是由腾讯运营或代理的网游，缺少 3A 大作会让一部分玩家望而却步。

此外，游戏中的延迟控制也不是一直都处于良好的状态，一旦延迟达到 20ms 以上，画面就会立刻马赛克化，伴随卡屏甚至严重的画面卡顿，如果你正处于激烈的团战中，这些突发情况往往会让你一整局的努力付诸东流。

▲ 延迟较高时会出现卡顿

另外，游戏画面也存在字体发虚、画面马赛克的画质问题，这在我第一次打开《英雄联盟》时十分明显，但后面再打开一次就正常了一些，所以如果你在体验时也遇到画质问题，可以尝试多打开几次。

▲ 上图第一次打开，下图第二次打开

总的来说，云游戏这个以往听起来有些遥不可及的概念已经渐渐成为现实，至少从这次短暂的体验过后，我对于云游戏的态度有很大的改观，但道阻且长，要让云游戏真正达到和本地游戏一样的体验，甚至超过本地游戏还有很长的路要走。