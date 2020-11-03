华为 55 岁外籍副总裁乔 · 凯利去世：曾霸气怼微软 WP，称没有华为的国家或无法拥有最好的 5G 技术

11 月 3 日消息，据爱尔兰广播电视（RTE）2 日报道，华为爱尔兰籍国际媒体事务副总裁乔 · 凯利（Joe Kelly）上周末在深圳去世，享年 55 岁。

《爱尔兰独立报》《爱尔兰时报》等多家当地媒体报道了这一消息。据报道，华为通过声明证实此事。声明中写到，“我们非常遗憾地确认，我们挚爱的同事和朋友乔 · 凯利上周末在中国深圳过世了。作为华为国际媒体事务副总裁，乔是团队中经验丰富的成员，在整个公司都备受尊敬。我们将无比怀念他，并向他的家人表达最深切慰问。在这个困难时期，我们将竭尽所能帮助他们。”

据悉，乔 · 凯利自 2012 年起在华为工作，今年是凯利在华为工作的第八个年头。此前曾就职于 BT Wholesale、马可尼（Marconi）等电信公司。

作为华为发言人，凯利以霸气著称。

2014 年，在接受《西雅图时报》采访时曾炮轰微软，称谁卖 Windows Phone 手机谁赔钱。"我们当时卖 WP 手机没挣到钱。（事实上）谁卖 WP 手机谁赔钱，" 凯利说。

2020年 7 月，凯利还在接受采访时表示，“华为保证了 5G 市场在成本和创新方面的竞争力，禁用华为的国家会发现 5G 基建成本大大增加，没有华为的国家可能会发现他们没有最好的5G技术。”