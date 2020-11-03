对话杨元庆：联想智能化转型已取得阶段性成功

联想集团今日公布截至 2020 年 9 月 30 日的 20/21 财年第二财季业绩。本财季，联想营业额达到 1005 亿人民币，同比增长 7.4%。税前利润达到 32.6 亿人民币，同比增长 51.7%。净利润达到 21.5 亿人民币，同比增长 53.4%。

联想集团董事长兼 CEO 杨元庆在接受新浪科技等采访时表示，智能化转型已取得阶段性成功，迈出了实在的一步。

将大力扩展平板电脑业务

杨元庆表示，联想在今年面临三重挑战，第一是疫情带来的挑战；第二是国际形势的挑战；第三是供应短缺的挑战。

“我们现在不是缺订单，是缺供应”，他称，疫情促进了 PC 的正向需求，但供货是当务之急，“实际上，还是有好几百万台电脑都无法供货。现在这个季度，依旧面临这种情况”。

不久前，联想推出了 5G 折叠屏手机刀锋。杨元庆表示，该产品具有高零售价的特性，至今表现非常好，始终处于供不应求状态，“从用户反馈看，这个是所有折叠屏中反馈非常好的”。

未来联想手机会关注两类客群，首先是商务客群，其次是高性能客群，并在这两个领域持续发力。此外他还透露，将大力扩展平板电脑业务，“平板的利润率比 PC 要高”。

PC 正从 “一家一台”变为 “人手一台”

杨元庆预测，今年全球 PC 的总销量将接近 3 亿台。

“过去大家认为，PC 的需求是由疫情创造的，并非如此，PC 的需求是由新的工作和生活方式所创造的”，他说，未来在家办公、学习将成为新常态，这种方式将比以往更加普及和流行。

所以，PC 是生产力工具和创造力的工具，“我们看到，PC + 平板，正在从过去一家一台，变为人手一台”。